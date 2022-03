1,59 Millionen Menschen schauten am Dienstagabend ab 20:15 Uhr im linearen Programm von ZDFneo eine alte Folge der Krimireihe "Nord Nord Mord" an. Die Episode "Sievers und die Tote im Strandkorb" hatte somit eine höhere Reichweite als nahezu jedes Primetime-Programm der privaten Sender. ZDFneo führte die Ausstrahlung starken fünfeinhalb Prozent Marktanteil gesamt und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Krimi schob schießlich auch den Neustart "Doppelhaushälfte" an. Dieser lief ab 21:45 Uhr in einem Doppelpack.

Er erreichte 1,06 und 1,01 Millionen Zusehende. Dass die zweite Episode die Reichweite der ersten Ausgabe nahezu hielt, ist ein recht gutes Zeichen. Mit 4,2 und 4,6 Prozent Marktanteil lief es für die beiden Episoden sehr stark. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden angesichts von zwei und 2,1 Prozent gute Ergebnisse gemessen. Ab 22:38 Uhr ließ dann eine weitere "Nord Nord Mord"-Episode die Quoten wieder steigen; insgesamt auf 4,8 Prozent.

Im Ersten gab derweil eine weitere Folge der "Mord mit Aussicht"-Neuauflage eine gute Figur ab. Zwar knüpfte diese nicht ganz an die richtig starken Auftaktwerte der Vorwoche an, blieb aber mit 5,9 Millionen Zusehenden (20,3%) in der Spur. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Episode mit 9,8 Prozent vor den privaten Wettbewerbern und über dem Senderschnitt des Ersten. Ab 21:20 Uhr sicherte sich "In aller Freundschaft" noch 4,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, gemessen wurden 17,1 Prozent insgesamt und 7,8 Prozent in der Zielgruppe.

Eher versteckt platziert hatte Das Erste zudem eine rund 45 Minuten lange Doku namens "Selenskyj – Ein Präsident im Krieg". Sie startete um 23:12 Uhr und erreichte am späteren Abend noch 1,11 Millionen Zuseher. Gefragt war sie besonders bei den Jüngern. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,3 Prozent Marktanteil gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV