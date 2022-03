am 16.03.2022 - 11:44 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Sollten Sie am Dienstag zwischen 17 und 20 Uhr das Programm von RTL oder Vox eingeschaltet haben, dürfte die Chance recht groß gewesen sein, auf einen der Spots von Logocos Naturkosmetik gestoßen zu sein. Das Unternehmen bewarb seinen Hyaluron-Feuchtigkeits-Booster von Sante überwiegend bei den beiden Sendern der RTL-Gruppe - und zu einem großen Teil am Vorabend. 34 Ausstrahlungen führten auf diese Weise zu einem XRP von 45,16 und damit zu höchsten Wert des gesamten Tages. Nur Odol-med 3 Natural und Vanish Oxi Action knackten die 40er-Marke, benötigten dafür aber teils doppelt so viele Ausstrahlungen ihrer Spots.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Der am häufigsten ausgestrahlte Spot war übrigens auch am Dienstag wieder jene von Smava: Satte 224 flimmerte er über die Bildschirme. Die meisten Werbespots für die Versicherung konnte man dabei bei DMAX sehen, dich gefolgt von TLC - beides Sender, die zu Discovery gehören. Aber auch bei Kabel Eins und dem Ableger Kabel Eins wurden viele Smava-Spots geschaltet. Die Hauptausstrahlungszeiten fanden zwischen 6 und 9 sowie zwischen 13 und 17 Uhr statt.