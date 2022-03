am 17.03.2022 - 08:40 Uhr

Die gute Nachricht für ProSieben zuerst: Nachdem "TV total" in der vergangenen Woche erstmals einen einstelligen Marktanteil hinnehmen musste, hat die Show mit Sebastian Pufpaff die Hürde von zehn Prozent diesmal wieder übersprungen - wenn auch denkbar knapp. Mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent sortierte sich "TV total" in der Zielgruppe letztlich hinter "Aktenzeichen XY" und dem "Bachelor" ein, wenngleich insgesamt so wenige einschalteten wie noch nie. Mehr als 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren nicht dabei, ein paar weniger als noch vor einer Woche.

Die wahren Probleme begannen für ProSieben allerdings wie gewohnt erst im Anschluss, denn "Zervakis & Opdenhövel. Live" tut sich auch nach dem Verkürzen der Sendezeit weiter schwer. Die Reichweite des Magazins ging um 21:24 Uhr auf nur noch 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, auch der Marktanteil lag mit 5,9 Prozent wieder im tiefroten Bereich. Noch schlechter lief es danach für Thilo Mischkes Doku-Reihe "Uncovered", die sogar auf dürftige 3,6 Prozent zurückfiel.

Nicht ganz so schwach, aber trotzdem enttäuschend verlief der späte Abend auch bei RTL. Nachdem "RTL Direkt" um 22:30 Uhr zunächst auf 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefallen war, sackte "Stern TV" auf lediglich 7,3 Prozent ab. Für das Magazin mit Steffen Hallaschka bedeutete das den schwächsten Wert seit dem vergangenen Sommer, als "Stern TV" gegen die Fußball-EM antreten musste. Insgesamt waren nur 900.000 Menschen dabei. Dabei hatte der Abend für den Sender gut begonnen: Mit 2,20 Millionen Zuschauenden und 12,8 Prozent Marktanteil überzeugte das "RTL aktuell Spezial" ebenso wie "Der Bachelor", der danach 13,9 Prozent verzeichnete.

Am späten Abend hieß die Gewinnerin dagegen Sandra Maischberger: Ihr ARD-Talk "Maischberger. Die Woche" überzeugte nach 23 Uhr mit insgesamt 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,5 Prozent Marktanteil, war zudem aber auch bei den Jüngeren mit 10,5 Prozent sehr gefragt. Geholfen hat wohl, dass Markus Lanz im ZDF erst nach Mitternacht startete. Dort schalteten aber immerhin noch knapp mehr als eine Million Menschen ein. Das "Sportstudio" zur Champions League kam zuvor auf 1,46 Millionen und einen Marktanteil von 11,7 Prozent.

