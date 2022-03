Mehr als zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Johannes B. Kerner nach seinem Wechsel zu Sat.1 am Mittwochabend mit seinem "Allgemeinwissensquiz" Fuß fassen wollte - was aus heutiger Sicht für den Sender mit überwiegend zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe ein schöner Erfolg war. Im Jahr 2022 ist es Jörg PIlawa, der mittwochs in Sat.1 die Quizfragen stellt, doch aus Quotensicht müssen er und der Sender vor allem sich selbst fragen, ob das neue "Quiz für Dich" eine gute Idee gewesen ist. Das Interesse hielt sich jedenfalls auch in der zweiten Woche in Grenzen.

Wie schon vor einer Woche zählte die neue Show im Schnitt weniger als eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau genommen wurden 1,47 Millionen ausgewiesen, die für einen Marktanteil von 5,4 Prozent sorgten. Exakt so niedrig fiel der Marktanteil auch in der Zielgruppe aus, wo es gegenüber der Premiere somit noch um über einen Prozentpunkt nach unten ging. Auch die Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" konnte danach nichts reißen und blieb bei schwachen 5,1 Prozent hängen. Insgesamt lachten gerade einmal 580.000 Menschen über Ralf Schmitz. Das später noch einmal wiederholte "Quiz für Dich" ging schließlich mit 4,0 Prozent erneut baden.

Aber auch tagsüber offenbarte Sat.1 teils große Quoten-Schwächen - sieht man mal vom gewohnt starken "Frühstücksfernsehen" ab. Das doppelte "Buchstaben-Battle" versagte etwa am Vormittag mit Marktanteilen von 3,3 und 3,5 Prozent, am Nachmittag ging "Auf Streife - Die Spezialisten" mit erstaunlich dürftigen 3,6 Prozent baden. Und auch sonst blieben die Marktanteile einstellig, was sich in einem katastrophalen Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen niederschlug - kaum mehr als Kabel Eins.

Ganz vorne lagen am Mittwochabend derweil Jörg Pilawas frühere Arbeitgeber: So zählte der ARD-Film "Bis zum letzten Tropfen" im Schnitt 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,3 Prozent Marktanteil, nachdem der "Brennpunkt" mit über sechs Millionen den Tagessieg verbuchte. Auch die anschließende Doku zum Film war mit 4,24 Millionen Personen gefragt. Im ZDF erreichte "Aktenzeichen XY" derweil 5,32 Millionen Menschen. Zudem war der Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen Marktführer: Starke 15,3 Prozent Marktanteil reichten, um die Privaten in die Schranken zu weisen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV