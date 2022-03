Vom großen Erfolg der Vorwoche, als sich "Germany's next Topmodel" mit der Umstyling-Folge, gemessen an den vorläufigen Quoten, auf mehr als 26 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte, blieb das ProSieben-Format in dieser Woche deutlich entfernt - der Tagessieg war Heidi Klum in der Zielgruppe aber erwartungsgemäß trotzdem nicht zu nehmen. Durchschnittlich 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährige machten "GNTM" knapp vor der "Tagesschau" zur meistgesehen Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich auf starke 20,5 Prozent.

Insgesamt ging die Reichweite ebenfalls wieder auf der vor dem Umstyling gewohnte Quoten-Niveau zurück, lag diesmal bei 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das zuvor gezeigte "Ukraine Spezial" überzeugte zudem 1,44 Millionen Personen und erzielte einen Marktanteil von 12,7 Prozent in der Zielgruppe. Weitere 740.000 Menschen sahen die Sondersendung in Sat.1, wo der Marktanteil - ebenso wie anschließend bei "Lebensretter hautnah" - jedoch nur 5,0 Prozent betrug.

Anders als für ProSieben kam RTL am Donnerstagabend nur langsam in Fahrt: So war für das "RTL aktuell Spezial" diesmal nicht mehr als ein Marktanteil von 8,7 Prozent drin, auch das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Real Betis kam in der ersten Halbzeit auf nur 9,3 Prozent. Je spannender die Begegnung wurde, desto besser wurden allerdings die Quoten: Die zweite Hälfte steigerte sich von 2,51 auf 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und erzielte bereits 12,3 Prozent Marktanteil.

Mit der Verlängerung verbuchte RTL ab 22:57 Uhr schließlich sogar 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sorgten 3,05 Millionen Fans zu diesem Zeitpunkt übrigens für 17,2 Prozent Marktanteil, sodass der Privatsender am späten Abend zeitweise bei Jung und Alt vorne lag. Das bekam etwa Sat.1 zu spüren, wo "Akte" und "Spiegel TV Reportage" mit Marktanteilen von 3,9 und 3,8 Prozent versagten, aber auch ProSieben, dessen Marktanteil bei "red" nach den "Topmodels" auf 9,2 Prozent zurückging. Mit 12,4 Prozent holte ProSieben dennoch die Tagesmarktführerschaft und lag zwei Prozentpunkte vor RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV