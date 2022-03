am 18.03.2022 - 12:04 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Am Dienstag waren gleich zwei Spots zu Print-Magazinen unter den zehn Werbespots mit der laut AdScanner höchsten Reichweite im TV. Die Bauer Media Group trommelt seit Mittwoch stark für die aktuelle Oster-Ausgabe des Frauenmagazins "Tina" bzw. das Bundle zusammen mit "Bella" und dem Garten-Ableger von "Tina". Die höchsten Reichweiten erzielte der Spot bei Ausstrahlungen im Vorabendprogramm des Ersten und bei RTL, generell wurde er aber recht breit über viele Sender gestreut.

Und auch die RTL-Tochter Gruner + Jahr findet sich mit einem "Stern"-Spot wieder in unserer Top 10. Nachdem zuletzt das Selenskyj-Cover stark beworben worden war, geht es im aktuellen Spot aber gar nicht um die aktuelle Ausgabe. Stattdessen geht es um das Buch "Märchenland für Alle", das der "Stern" aus Ungarn nach Deutschland holt. Traditionelle ungarische Märchen werden darin modernisiert neu erzählt - mit diversen Heldinnen und Helden wie etwa einem schwulen Prinz, einem Hasen mit drei Ohren oder einer Königstochter, die nicht heiraten, sondern Abenteuer erleben will.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Die Hitliste der meistgezeigten Spots wurde unterdessen auch am Donnerstag wieder vom Kreditvermittler Smava angeführt, erneut lief hier ein Spot über 200 Mal an einem einzigen Tag. Auch "wirkaufendeinauto.de" ist für seine hohe Anzahl an Werbeschaltungen inzwischen bekannt. Sky trommelt unterdessen weiterhin stark für sein Sport-Angebot.