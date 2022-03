Die gute Nachricht mal vorweg: Eine neue Folge der ZDF-Samstagskrimireihe "Ein starkes Team" erwies sich auch an diesem Wochenende wieder als echter Publikumsmagnet. Die Produktion bescherte dem Sender zur besten Sendezeit im Schnitt 7,37 Millionen Zusehende – was gleichbedeutend mit dem Tagessieg war. Der 90-Minüter kam auf 25,5 Prozent und übertraf auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 9,1 Prozent Marktanteil den ZDF-Senderschnitt. Das direkt danach gesendete "heute journal" hielt ab 21:45 Uhr noch im Schnitt 5,01 Millionen Zusehende.

Ab 22:05 Uhr purzelten die Zahlen aber. Wie schon in den Wochen zuvor erwies sich der Krimi "Der Überfall" für das ZDF als Abschalter, das änderte auch das Staffelfinale nicht. 2,01 Millionen Menschen interessierten sich für die sechste Folge im linearen Programm, die Quote lag bei 8,8 Prozent. Immerhin: Im Vergleich zum Samstag zuvor sorgte das Finale wenigstens für leicht steigende Ergebnisse. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Abschlussfolge von "Der Überfall" nur knapp über dem Niveau des Freitags – und mit 2,4 Prozent im tiefroten Bereich.

Zuschauer-Trend: Der Überfall Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Deutlich nach oben bewegten sich die Marktanteile schließlich ab kurz nach 23 Uhr, als "Das aktuelle Sportstudio" auf 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen anzog, insgesamt stiegen die Quoten auf 10,8 Prozent. Quotensorgen gab es auch im Ersten. Am späteren Abend kam auch diesmal das neue "Playlist of My Life" so gar nicht in Fahrt. Die zwei ab 23:40 Uhr gezeigten Episoden holten lediglich 0,51 und 0,37 Millionen Zusehende, was 3,7 und 3,5 Prozent Marktanteil insgesamt entsprach. Bei den Jungen wurden schwache 3,2 und 2,9 Prozent gemessen.

Schwer tat sich auch der um 20:15 Uhr gestartete Film: "Rückkehr nach Rimini" interessierte im Schnitt nur 2,36 Millionen Personen. Das Erste musste im Gesamtmarkt mit 8,2 Prozent Marktanteil vorlieb nehmen und kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über viereinhalb Prozent hinaus. Stark präsentierte sich dafür am Vorabend die "Sportschau" – die Bundesliga-Zusammenfassungen sicherten sich im Schnitt 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im ZDF punktete ab 18:07 Uhr eine "SOKO Wien"-Wiederholung mit 15,3 Prozent Marktanteil und rund 2,9 Millionen Zusehenden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV