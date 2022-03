Am Ende standen gerade einmal 4,7 Prozent Tagesmarktanteil für Sat.1 – damit ging Platz sieben in den Tagescharts einher, denn nicht nur große Free-TV-Sender wie ProSieben (11,3%), RTL (7,6%) oder Vox (7,3%) waren gefragter als Sat.1, sondern beispielsweise auch Sky Sport Bundesliga mit 5,4 Prozent Marktanteil. Es sagt schon vieles über die Attraktivität des Samstagsprogramms von Sat.1 aus, wenn die quotenstärkste Sendung eine Jahre alte Wiederholung ist, die noch dazu am frühen Vormittag lief. Besser als die 11,8 Prozent Marktanteil, die "Genial Daneben – Das Quiz" ab neun Uhr einfuhr, wurde es am Samstag in der Zielgruppe nicht mehr.

Anders gesagt: Es wurde sehr viel schlechter. Schon bei einem Ralf-Schmitz-Doppelpack, bestehend aus "Halbpension mit Schmitz" und "Voll Verschossen" sanken die Marktanteile in den deutlich einstelligen Bereich, die ab kurz nach 12 Uhr gesendete "Gegenteilshow" landete dann bei miserablen 4,8 Prozent. Verglichen mit den noch 1,9 Prozent, die eine "Quiz für Dich"-Wiederholung ab 14:42 Uhr einfuhr, waren das aber noch vergleichsweise gute Ergebnisse. Drei ab 17 Uhr gezeigte "Let the Music Play"-Episoden bescherten dem Sender dann zwischen 1,7 und 3,8 Prozent der Umworbenen.

Es passte letztlich prima zum Tag von Sat.1, das auch der Primetime-Film "Legend of Tarzan" keine Massen anlockte: 1,32 Millionen Menschen schauten ab 20:15 Uhr zu, bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die ermittelte Quote angesichts von 5,6 Prozent auf sehr niedrigem Niveau. Einen schlechten Samstag erwischten auch Kabel Eins und RTLzwei, die bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit 3,4 und 3,3 Prozent nahezu gleichauf lagen. RTLzwei musste zur besten Sendezeit mit drei Prozent Marktanteil Vorlieb nehmen, als "Meine Braut, ihr Vater und ich" ausgestrahlt wurde.

Kabel Eins erreichte zwischen 20:15 und 22:18 Uhr mit zwei "9-1-1 Notruf L.A."-Folgen gerade einmal 2,2 sowie 2,5 Prozent Marktanteil. Zuvor hatten beim Sender fünf Folgen von "Hawaii Five-0" zwischen drei und vier Prozent Marktanteil erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV