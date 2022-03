Krimifieber in Deutschland: Der im Ersten ab 20.15 Uhr gezeigte "Tatort" mit dem Titel "Tyrannenmord" war die meistgesehene TV-Sendung am Sonntag. Im Schnitt schauten 9,41 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Das brachte dem Sender satte 29 Prozent Marktanteil bei allen ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22 Prozent Marktanteil gemessen. Klare Angelegenheit: In beiden Gruppen war der Krimi das jeweils gefragteste Programm. Sehr gefragt war danach eine 17 Prozent Gesamt-Marktanteil erreichende "Anne Will"-Ausgabe: Ohnehin läuft der März bis dato richtig stark für den Talk – in den beiden Wochen zuvor wurden knapp 20 und über 22 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV