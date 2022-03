am 23.03.2022 - 08:52 Uhr

Vorneweg: Kein Privatsender bekleckerte sich am Dienstagabend mit einem 20:15-Uhr-Programm wirklich mit Ruhm. Die drei meistgesehenen Fernsehsendungen des Dienstags bei den 14- bis 49-Jährigen liefen gar nicht im Zeitfenster zwischen 20:15 und 21:45 Uhr, es waren die "Tagesschau", das "heute journal" sowie die Vorabend-Daily "GZSZ". So musste man in den Charts bis auf Platz acht schauen, ehe man die erste Privatsender-Produktion um 20:15 Uhr fand. Diesen Rang nahm "Buying Blind" ein, das RTL kurzerhand anstelle des nicht allzu erfolgreichen "Prominent getrennt" ins Programm nahm.

0,65 Millionen Umworbene sahen die zweistündige Sendung, das entsprach 9,8 Prozent Marktanteil. Somit blieb RTL zur besten Sendezeit einstellig, wird aber eventuell dennoch halbwegs zufrieden sein. Als Mitte Dezember 2021 eine Testfolge der Sendung gezeigt wurde, lagen die erzielten Werte knapp unter den jetzigen. Damals erreichte man etwa einen halben Prozentpunkt in der Zielgruppe weniger. Die Reichweite stieg nun leicht an, am Dienstagabend schauten insgesamt 1,57 Millionen Menschen zu.

Deutlich gesteigert hat sich, eventuell auch weil die Konkurrenz nicht allzu stark war, die neue ProSieben-Spielshow "Lucky Stars". Diese fristete in den zurückliegenden zwei Wochen ein recht trauriges Dasein mit rund sechseinhalb und gut fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die dritte Folge nun steigerte sich ab 20:15 Uhr auf deutlich bessere acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die gemessene Gesamtreichweite machte einen klaren Sprung nach oben: Rund 950.000 Menschen ab drei Jahren sahen die von Christian Düren moderierte Primetimeshow. Das half letztlich auch "Late Night Berlin". Um 22:40 Uhr gestartet, kam das Format diesmal auf 6,8 Prozent – deutlich mehr als in der sehr schwachen Vorwoche.

Probleme hatte RTL derweil tagsüber. Das neue "Chefkoch TV" musste ab elf Uhr mit nur noch 3,7 Prozent Marktanteil Vorlieb nehmen – und sollte sich schleunigst steigern, um nicht unter wesentlichen Druck zu geraten. Gleiches gilt für die Produktionen am Nachmittag. "Ich klick das hin" floppte am Dienstag genauso wie "Die Retourenprofis" – gemessen wurden 4,8 und 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Angesichts dieser Werte schlug sich "Punkt 12" zwischen zwölf und 15 Uhr mit 12,1 Prozent förmlich wunderbar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV