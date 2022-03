Bei Kabel Eins wird man an diesem Mittwoch zumindest teilweise mit Frude auf die Vorabend-Quoten blicken. Dort schlägt sich der Dauerbrenner "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" dieser Tage richtig gut: Nachdem schon am Dienstag sehr gute 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden, steigerte sich das Format am Mittwoch sogar auf 8,6 Prozent. Einen besseren Wert gab's zuletzt im Jahr 2019. Zugleich lag "Mein Lokal, Dein Lokal" damit noch vor "First Dates", das bei Vox mit 5,9 Prozent einen eher mäßigen Tag erwischte. Insgesamt schalteten gegen 18:00 Uhr im Schnitt 590.000 Menschen ein, um den Gastro-Wettstreit bei Kabel Eins zu sehen.

Doch während sich Vox im weiteren Verlauf mit dem "Perfekten Dinner" auf 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,8 Prozent Marktanteil steigerte, brachen bei Kabel Eins die Quoten ein. Mehr als ein Marktanteil von 3,9 Prozent war für "Achtung Kontrolle" in der Zielgruppe nicht zu holen. Und auch die Serien-Schiene lief tagsüber über weite Strecken hinweg nicht gerade gut: Am Vormittag versagte "Scorpion" mit desaströsen 0,2 Prozent Marktanteil, nachmittags geriet "The Mentalist" wiederum mit nur 3,2 Prozent unter die Räder.

In der Primetime bewegte sich Kabel Eins dagegen wieder deutlich über den Normalwerten: Der Spielfilm "Gran Torino" überzeugte 990.000 Zuschauende und katapultierte den Sender mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch vor Sat.1. Und auch "American History X" überzeugte später noch mit 6,7 Prozent. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil dadurch letztlich bei guten 5,0 Prozent. Von solchen Werten konnte RTLzwei dagegen am Mittwoch nur träumen: Mit einem völlig enttäuschenden Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent musste sich der Sender am Mittwoch noch hinter Nitro einreihen.

Eine der Problemzonen von RTLzwei war die Daytime, die über Stunden hinweg nicht mal drei Prozent schaffte - auch "Köln 50667" blieb am Vorabend bei 2,9 Prozent hängen. Die neue Dokusoap "Family Project" versagte schließlich in der Primetime mit 250.000 Zuschauenden und 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe komplett. Dass sich "Love Island" danach auf 5,5 Prozent steigerte, begrenzte den Schaden zumindest ein wenig - zumal davon auszugehen ist, dass der Wert durch zeitversetzte Nutzung noch weiter steigen wird. Insgesamt erreichte die Datingshow im Schnitt 420.000 Menschen und damit 90.000 mehr als am Abend zuvor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV