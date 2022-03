am 24.03.2022 - 09:28 Uhr

Das Erste hat in dieser Woche mit dem Spielfilm "Auf dem Grund" die höchste Reichweite mit einem Mittwochs-Film seit mehr als vier Monaten eingefahren. Durchschnittlich 6,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr - und damit sogar noch ein paar mehr als die "Tagesschau", die zuvor im Ersten von 5,70 Millionen Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil des Films lag bei hervorragenden 21,5 Prozent und fiel zugleich auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,3 Prozent zweistellig aus.

Das ZDF hatte um 20:15 Uhr mit seiner "Terra X-Show" das Nachsehen: Mit 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gewann der Sender aber zumindest das Quiz-Duell mit Sat.1 klar für sich - die ZDF-Show mit Johannes B. Kerner zählte etwa doppelt so viele Menschen wie das "Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa. Zudem lag Kerner auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent klar in Front.

Im weiteren Verlauf des Abends gelangen dem Mainzer Sender sogar mehrfach zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum, so etwa für das "heute-journal", das auf 11,2 Prozent kam. Auch die "ZDFzoom"-Doku "Endstation Krieg" überzeugte später mit 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt erreichte "ZDFzoom" im Schnitt 2,31 Millionen Menschen sowie sehr gute 15,3 Prozent Marktanteil. Zuvor brachte es das "Auslandsjournal" bereits auf 2,95 Millionen Zuschauende, "Markus Lanz" kam später mit 1,74 Millionen noch auf 17,7 Prozent Marktanteil.

Im Ersten verhalf der erfolgreiche Spielfilm derweil dem Wirtschaftsmagazin "Plusminus" zur besten Reichweite seit fast zehn Monaten: 3,30 Millionen Menschen blieben um 21:45 Uhr dran. Gefragt waren am Mittwoch aber auch die öffentlich-rechtlichen Spartensender: So unterhielt "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" bei One im Schnitt 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Wilsberg" bei ZDFneo sogar auf 1,95 Millionen Menschen kam. ZDFneo setzte sich damit um 20:15 Uhr übrigens gegen sämtliche Privatsender durch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV