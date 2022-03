In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der meistgesehene Spot vom Mittwoch kam dabei von McDonald's. Der Burgerbräter bietet seit einiger Zeit auch eine "Big Mac"-Variante mit doppelter Fleischmenge - also gleich vier Patties an. Um seine App zu pushen, bietet man ein "Upgrade" auf diese Kalorien-Bombe über die App an und trommelt dafür kräftig: Der nur 10-sekündige Spot lief am Mittwoch gleich 90 Mal im deutschen Fernsehen und sammelte hierbei über 50 XRP zusammen.

Auch Ferrero hatte am Mittwoch das Publikum im Sinn, das derzeit nicht fastet und warb für das jüngste Produkt aus dem "Mon Cheri Cherry Club". Unter dieser Marke fasst man seit einiger Zeit Aktionsprodukte aus der Mon-Cheri-Linie zusammen. Der Spot für die Variante mit Orangen-Likör erreichte mit 47 Ausstrahlungen 34,14 XRP und damit Rang 6 in der Hitliste der Spots mit der höchsten Reichweite. Sowohl McDonald's als auch Ferrero buchten ihren jeweiligen Spot übrigens am Mittwoch am häufigsten bei ProSieben ein.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

McDonald's schaffte es mit seinem Burger-Spot auch in die Hitliste der meistausgestrahlten Spots, die aber wie üblich auch am Mittwoch von Smava gefolgt von wirkaufendeinauto.de angeführt wurde. Ebenfalls auf eine dreistellige Anzahl an Ausstrahlungen brachte es am Mittwoch der Schmuckhändler Pandora. Auf der Suche nach einem vornehmlich weiblichen Publikum wurde mehr als ein Viertel der Spots beim ProSiebenSat.1-Frauensender Sixx geschaltet, auch die beiden Discoverysender HGTV und TLC waren stark belegt.