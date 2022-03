Die neue Staffel von "Love Island" hat nach dem überzeugenden Start am Montag in den vergangenen Tagen deutlich Federn gelassen. Am Donnerstag schalteten in Konkurrenz zu "Germany's next Topmodel" sogar so wenige ein wie noch nie: Gerade mal 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden vorläufig ausgegeben, sodass beim Gesamtpublikum ein ziemlich dürftiger Marktanteil von 1,8 Prozent steht. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich "Love Island" mit nur 3,5 Prozent unter dem ohnehin schon schwachen Senderschnitt von RTLzwei.

In Grünwald dürfte man nun vor allem darauf hoffen, dass die Quoten durch zeitversetzte Nutzung noch an Fahrt gewinnen. Doch schon um 20:15 Uhr war der Sender am Donnerstag nicht so recht gefragt: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" zählte 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und reihte sich damit hinter Kabel Eins ein, wo "Achtung Abzocke" immerhin 5,1 Prozent erzielte. Insgesamt sahen dort 770.000 Menschen das Format mit Peter Giesel.

Zuschauer-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Der Tagesmarktanteil von RTLzwei lag letztlich übrigens bei gerade mal 3,7 Prozent in der Zielgruppe - was auch an einer noch immer ziemlich desolaten Daytime liegt. Während sich die Vorabend-Soaps zumindest bei mehr als vier Prozent hielten, gerieten "Der Trödeltrupp" und "Hartz und herzlich" nachmittags mit Werten von jeweils 2,1 Prozent in Schieflage. Katastrophal lief es zudem für die "RTLzwei News", die um 16:51 Uhr mit gerade mal 0,5 Prozent Marktanteil komplett versagten.

Deutlich mehr Erfolg hatte dagegen Vox, das um 16 Uhr mit seiner Backshow "Allererste Sahne" auf 8,2 Prozent Marktanteil kam und damit einen neuen Staffel-Bestwert verbuchte. Auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" erzielten später mehr als acht Prozent. In der Primetime funktionierte der Spielfilm "Der dunkle Turm" indes mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zumindest ordentlich, was zugleich reichte, um sich gegen Sat.1 durchzusetzen. Dort erzielte "Lebensretter hautnah" lediglich 6,4 Prozent. Auch insgesamt lag der Vox-Film mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer knapp vor der Sat.1-Dokusoap.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV