am 25.03.2022 - 09:25 Uhr

Mit dem Factual-Doppelpack "Rabenväter oder Super Dads?" stieß ZDFneo am Donnerstagabend nur auf wenig Interesse. Lediglich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Doku mit Collien Ulmen-Fernandes, bei der zweiten Folgen wurden direkt danach noch 10.000 Menschen weniger gezählt. Damit lief's zugleich deutlich schwächer als für den Vorgänger "Rabenütter oder Super Moms?", der im vorigen Jahr mit mehr als 200.000 Zuschauenden gestartet war.

Auch beim jungen Publikum kam die Sendung derweil nicht allzu gut an: Mit Marktanteilen von 0,3 und 0,5 Prozent bewegte sich ZDFneo am Donnerstagabend weit unter den eigenen Normalwerten. Die "heute-show" sorgte danach immerhin für einen kleinen Aufschwung und steigerte sich auf 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei "Studio Schmitt" blieben ab 22:16 Uhr noch 170.000 Menschen dran, hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei immerhin 1,1 Prozent.

Deutlich stärker als ZDFneo startete dagegen One in den Abend: Dort erreichte "extra 3" zur besten Sendezeit im Schnitt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie überzeugende 1,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Danach brachen die Reichweiten des Senders jedoch schnell wieder ein: "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" sahen schon nur noch 130.000 Menschen, mit "Bauerfeind - Die Show zur Frau" kam One schließlich sogar nicht über 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus.

Die Spitzenposition unter den kleinen Sendern teilten sich mit Blick auf die Zielgruppe übrigens Nitro und ProSieben Maxx, die jeweils 2,3 Prozent Marktanteil erzielten. Während sich Nitro dank "Law & Order: Special Victims Unit" nach 23 Uhr auf stolze 4,4 Prozent Marktanteil steigerte, überzeugten bei ProSieben Maxx diverse WWE-Formate in der Primetime. Letztlich waren es aber vor allem "Border Patrol Australia" und "Storage Wars", die tagsüber über Stunden hinweg für mehr als sechs Prozent sorgten - ein Vielfaches des Senderschnitts also. Nach 15 Uhr markierte "Storage Wars" mit 7,2 Prozent den Höchststand und lag damit zu diesem Zeitpunkt sogar weit vor RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV