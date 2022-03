"Let's Dance" musste am Freitagabend nicht nur auf Moderator Daniel Hartwich verzichten, der coronabedingt kurzfristig durch Jan Köppen ersetzt worden war, sondern auch auf einige Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Gesamt-Reichweite sank im Vergleich zur vergangenen Woche um 210.000 auf nun 3,79 Millionen. Und besonders deutlich fiel der Rückgang dabei in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen ins Gewicht. Hier sackte der Marktanteil im Vergleich zur vergangenen Woche sehr deutlich um fast vier Prozentpunkte auf 16,3 Prozent ab. Zuvor hatte ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Auch wenn das trotzdem für die klare Marktführung in der Freitags-Primetime reichte, dürfte die Freude beim Blick auf die Quoten des gestrigen Abends heute bei Sat.1 größer sein. Dort konnte "The Voice Kids" sich nämlich zumindest in der Zielgruppe erneut leicht steigern und knackte nun erstmals in dieser Staffel die 10-Prozent-Marke. 10,1 Prozent Marktanteil wurde bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Dass die Gesamt-Reichweite im Vergleich zur vergangenen Woche trotzdem leicht um 40.000 auf 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sank, ist da verschmerzbar.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Anschluss sackte der Sat.1-Marktanteil dann aber umgehend wieder ab - worüber man sich aber nicht wundern sollte, wenn man nur eine Folge der Datingshow "Voll verschossen" mit Ralf Schmitz anzubieten hat, deren Erstausstrahlung weniger als dreieinhalb Monate auf dem selben Sendeplatz zurückliegt. Angesichts dessen ist Sat.1 mit den erreichten 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eigentlich noch gut bedient.

Bei RTL lief im Anschluss an "Let's Dance" zunächst wieder das "Exclusiv Spezial" zur Show, das den Marktanteil immerhin noch bis nach Mitternacht bei 14,6 Prozent in der Zielgruppe halten konnte. "7 Tage, 7 Köpfe" ging dann um 0:13 Uhr an den Start und damit immerhin eine halbe Stunde früher als vergangene Woche. Dort reichte es aber trotz des guten Vorlaufs für nicht mehr als 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 840.000 minimal höher als sieben Tage zuvor.

