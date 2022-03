Mit einem Tagesmarktanteil von 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum dominierte das ZDF den Freitag klar vor dem Ersten, das 10,9 Prozent erreichte. Auch die meistgesehene Sendung des Tages lief im ZDF - zumindest, wenn man bei der "Tagesschau" nur die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten zählt, nicht aber die in den Dritten. So führt jedenfalls "Der Alte" mit einer Gesamt-Reichweite von 5,4 Millionen die Quotencharts am Freitag an. Das entsprach einem Marktanteil von 19,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nachdem zuletzt die Serie "Der Überfall" für eine ungewohnte Quotendelle am Freitagabend sorgte, konnte "Letzte Spur Berlin" das Krimi-Publikum nun wieder besser vor dem Fernseher halten - auch wenn auch hier im Vergleich zur letzten Staffel noch Luft nach oben war. 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge der neuen Staffel, der Marktanteil belief sich auf 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste zeigte um 20:15 Uhr zunächst noch einen "Brennpunkt", durch den sich 5,08 Millionen Menschen auf den neuesten Stand bringen ließen, ab 20:30 Uhr waren dann 3,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim Film "Freundschaft auf den zweiten Blick" dabei. Während Das Erste beim Gesamtpublikum also im Vergleich zu den ZDF-Krimis den Kürzeren zog, war der Film bei den Jüngeren deutlich gefragter: Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Das Erste gute 8,1 Prozent Marktanteil.

Das ZDF legte beim jüngeren Publikum dafür dann freitags wie gewohnt nach 22 Uhr zu. Schon das "heute-journal" erreichte mit 10,4 Prozent einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt 3,67 Millionen Menschen die Nachrichtensendung. Danach ließ die "heute-show" die Gesamt-Reichweite auf 4,25 Millionen steigen. Das entsprach nicht nur beim Gesamtpublikum einem tollen Marktanteil von 19,8 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 19,7 Prozent Marktanteil erzielt. Die "heute-show" war damit nach der "Tagesschau" um 20 Uhr die meistgesehene Sendung des Tages in der jungen Altersgruppe.

Das "ZDF Magazin Royale" hielt danach den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei sehr guten 15,4 Prozent, beim Gesamtpublikum waren mit 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 10,6 Prozent Marktanteil drin. Selbst "Aspekte" lag ab 23:40 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,5 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt. 0,64 Millionen Zsuchauende wurden hier insgesamt gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV