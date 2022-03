Wäre schon jetzt, nach zwölf von 21 geplanten Ausgaben Schluss mit der laufenden "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel, dann könnte RTL auf etwas mehr als zehneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als Staffelschnitt verweisen. Ob das in einigen Wochen, wenn wirklich ein neuer "Superstar" gefunden ist, noch möglich ist, erscheint fraglich. Denn: Sechs der zurückliegenden sieben Ausstrahlungen holten nur noch einstellige Marktanteile. Am Samstag, als der RTL-Casting-Klassiker gegen ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft antreten musste, setzte es gar erneut Tiefstwerte. Das gilt gleichermaßen für die in der klassischen Zielgruppe erreichten 7,9 Prozent Marktanteil wie auch für die Gesamt-Reichweite, die mit 1,59 Millionen nochmals leicht unter den Werten sieben Tage zuvor lag.

Neben dem Fußballspiel zogen unter anderem auch ein Spielfilm im Ersten und natürlich ProSiebens "The Masked Singer" an "Deutschland sucht den Superstar" vorbei. Allein das ZDF und ProSieben vereinten bei den 14- bis 49-Jährigen um die 40 Prozent Marktanteil. So erreichte die Nationalmannschaft im "sportstudio Live" ab 20:45 Uhr im Schnitt 1,26 Millionen Zusehende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, 20,8 Prozent Marktanteil waren die Konsequenz.

ProSieben sendete die zweite "The Masked Singer"-Folge der derzeitigen Staffel und landete damit bei 1,13 Millionen Umworbenen und 19,5 Prozent. Abgesehen von einer Episode der vorherigen Staffel, die gegen "Wetten, dass..?" lief, war dies die schwächste Quote einer normalen "The Masked Singer"-Ausgabe. Insgesamt schauten 2,31 Millionen bei der Maskenshow und 6,37 Millionen Menschen beim Fußballspiel zu.

In Sachen Tagesmarktanteil bejubelt ProSieben den Tagessieg am Samstag; mit 11,9 Prozent in der Zielgruppe landete man vor dem ZDF (9,8%) und RTL (nur 7,4%). Bei RTL hatte am späteren Abend auch eine "Boys, Boys, Boys"-Folge von "Take Me Out" mit nur achteinhalb Prozent Marktanteil ziemliche Schwierigkeiten, erst ab 0:10 Uhr kam eine weitere Ausgabe der Kuppelshow auf bessere 11,7 Prozent. Bei ProSieben punktete ab 23:25 Uhr auch eine "red"-Ausgabe, die eine "TMS"-Verlängerung war: 16,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen wurden durchschnittlich erzielt.

