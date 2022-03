Auf Filmklassiker setzten am Samstagabend einige Privatsender der sogenannten zweiten Generation, jedoch waren sie mit der Programmauswahl nicht allzu erfolgreich. So musste RTLzwei ab 20:15 Uhr beispielsweise mit gerade einmal zweieinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe Vorlieb nehmen, als "The Lego Movie" lief. Auch der im Anschluss ab kurz nach 22 Uhr gesendete Film "Hulk" lief mit 2,7 Prozent bei den Umworbenen kaum besser. Insgesamt kamen die Spielfilme auf 0,26 sowie 0,22 Millionen Zuschauende. Vox, das ebenfalls auf Spielfilm-Ware aus den USA setzte, war etwas, aber nicht wesentlich besser unterwegs. Dort gelangte "Ice Age 2" auf 4,4 Prozent, ehe "Der dunkle Turm" nur noch 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generierte. Die Reichweiten lagen bei 0,85 und 0,43 Millionen.

Besser lief es für Sat.1, natürlich kein Sender der zweiten Generation, aber ebenfalls mit einem Spielfilm ausgestattet, am Samstagabend. Dort sicherte sich "Das fünfte Element" weitestgehend unspektakuläre 7,3 Prozent Marktanteil insgesamt. 1,13 Millionen Menschen schauten zu. Nicht neu sind derweil die Quotenprobleme am von US-Serien dominierten Kabel-Eins-Samstagabend. "9-1-1 Notruf L.A." blieb diesmal ab 20:15 Uhr im Doppelpack bei 3,3 und 3,5 Prozent hängen, danach sicherte sich "MacGyver" 3,8 und 5,3 Prozent.

Passabel schlug sich "The Quest" zur besten Sendezeit bei SuperRTL mit 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (insgesamt 0,49 Millionen), der Film "Das Netz" bescherte ZDFneo sogar 2,6 Prozent beim jungen Publikum und zwei Prozent insgesamt. Ab 20:15 Uhr schauten hier im Schnitt rund 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Im Disney Channel punktete zur besten Sendezeit der 1,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil holende Film "Rio", während zwei "Steel Buddies"-Folgen bei DMAX für gute 2,0 sowie 2,2 Prozent sorgten.

