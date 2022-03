Bei den 14- bis 49-Jährigen war ZDFinfo am Sonntag der größte unter den kleinsten Sendern: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent verzeichnete der Spartensender sogar einen Prozentpunkt mehr als ZDFneo. Dabei war die meistgesehene ZDFinfo-Sendung gar keine Doku - sondern die "heute-show", die ab 19:37 Uhr wiederholt wurde. Durchschnittlich 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zu diesem Zeitpunkt ein. Kaum weniger, nämlich 420.000 Menschen, zählte ZDFinfo am späten Nachmittag mit "Terra X", das noch dazu auf stolze 4,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam.

Doch nicht nur ZDFinfo wusste am Sonntag zu überzeugen, auch Kabel Eins Doku zählte zu den Gewinnern unter den Spartenkanälen. Mit im Schnitt 1,9 Prozent Marktanteil bewegte sich Kabel Eins Doku weit über den eigenen Normalwerten und lag damit auf Augenhöhe mit ProSieben Maxx und noch vor den Schwestersendern Sat.1 Gold und Sixx. Das große Kabel Eins wiederum landete mit 4,8 Prozent Marktanteil am Sonntag nur einen halben Prozentpunkt hinter Sat.1 - die Kraftverhältnisse in Unterföhring wurden also ziemlich durcheinandergebracht.

Eine Free-TV-Premiere bot derweil am Sonntagabend der Spartensender Vox Up, der gleich drei Folgen der neuen Serie "BH90210" zeigte. Der Quoten-Trend zeigte dabei jedoch kontinuierlich nach unten: Nachdem die erste Folge immerhn noch 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, waren bei der zweiten Folge schon nur noch 60.000 Menschen dabei. Für die dritte Folgen wurde schließlich eine Reichweite von 36.000 Zuschauenden ausgewiesen. Mehr als ein Marktanteil von 0,2 Prozent war in der Zielgruppe damit nicht zu holen.

Gefragter waren da schon Krimis, etwa "CSI: NY", das bei Nitro in der Primetime zeitweise 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, oder die "Tatort"-Wiederholung bei One, für die um 21:45 Uhr im Schnitt 590.000 Personen einschalteten. Bei ZDFneo knackte derweil schon am Vorabend die britische Serie "Death in Paradise" die Millionen-Marke: 1,03 Millionen sorgten beim Gesamtpublikum für einen überzeugenden Marktanteil von 3,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV