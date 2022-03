In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Angeführt wird die Hitliste der Spots mit der höchsten Reichweite am Sonntag wie auch schon am Samstag von Lidl, das offenbar auf die Heimwerker-Lust zu Frühlingsbeginn setzt und unter anderem einen Plasmaschneider an den Mann und die Frau bringen will. Der Spot lief satte 126 Mal, was ihm eine enorme Gesamt-Reichweite von 79,19 XRP einbrachte. Ebenfalls schon seit Tagen weit oben ist Mc Donald's mit seiner Werbung für seinen besonders fleischlastigen Burger.

Schon seit Freitag rührt auch die Brauerei Veltins kräftig die Werbetrommel und hofft darauf, dass das Gewinnspiel "Mega-Chance" besonders verkaufsfördernd wirkt. Mit vergleichsweise überschaubaren 35 Schaltungen reichte es für Platz 9 in unserer Top 10. Dabei half, dass Veltins mehr als die Hälfte der Platzierungen in der quotenstarken Primetime zwischen 20 und 23 Uhr vornahm und vom Rest auch den Großteil am Vorabend.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Lidl und McDonald's waren am Sonntag nicht nur in der Hitliste der meistgesehenen Spots ganz oben, sondern belegten auch im Ranking nach Anzahl der Ausstrahlungen die Plätze 2 und 3. Geschlagen geben mussten sie sich dabei einzig - und das ist keine Überraschung - Smava, das mit 200 Ausstrahlungen den Spitzenplatz nun schon seit Beginn unserer Ausweisung Anfang März durchgehend verteidigt. Das liegt allerdings auch daran, dass andere Sender mehrere verschiedene Spots einsetzen. O2 schafft es gleich mit zwei davon in die Top 10.