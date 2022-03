Aus dem mit neuem Mobiliar ausgestatteten ehemaligen "Guten Morgen Deutschland"-Studio kam am Montag die erste der neuerlichen "Punkt"-Sendungen am Morgen bei RTL. Nicht weniger als eine neue Ära prägen wollen die Macherinnen und Macher mit der Neuausrichtung des Frühstückprogramms; doch die ersten Ergebnisse dürften in Teilen ernüchternd sein. Was lief gut? Die erste Stunde, "Punkt 6", kam bei RTL auf wirklich tolle 13,8 Prozent Marktanteil. 0,32 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die knapp einstündige Sendung. Doch in den weiteren zwei Stunden des Morgenprogramms bröckelten die Quoten. "Punkt 7" erreichte nur noch 8,4 Prozent, "Punkt 8" landete bei 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die gemessene Reichweite lag jeweils bei rund 0,27 Millionen.

Deutlich besser präsentierte sich das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" in der Zeit von 5:30 Uhr bis zehn Uhr. Die aus Berlin kommende Morningshow generierte am Montag in der Zielgruppe tolle 17,1 Prozent. Sie landete somit ein gutes Stück vor RTL, übrigens auch in dessen starker 6-Uhr-Stunde, wie die extra veröffentlichten Quoten des Wetterberichts innerhalb des "Frühstücksfernsehens" vermuten lassen. Dieser kam um sechs Uhr auf über 24 Prozent, eine halbe Stunde später waren es noch 18,3 Prozent. 17,6 Prozent holten die Aussichten um kurz nach sieben.

Gut präsentierte sich Sat.1 am Montag übrigens auch am Vormittag, als zwei Wiederholungen von "Buchstaben Battle" mit 9,1 und 9,6 Prozent deutlich über Senderschnitt performten. RTL hingegen tat sich nach seinen "Punkt"-Sendungen sehr schwer. Die Wiederholungen der Dailys "GZSZ" und "Unter uns" landeten ab 8:56 und 9:25 Uhr bei 5,4 und 3,7 Prozent Marktanteil. Anschließend gesendete "Retourenprofis" holten um die vier Prozent, mies lief es ab 10:55 Uhr für eine weitere "Chefkoch TV"-Folge: Diese kam nicht über 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus – so schlecht lief es für die Sendung noch nie.

Abends profitierte das Magazin "RTL Direkt", das mit 16,4 Prozent den besten Wert seit Anfang Februar generierte, vom starken "Wer wird Millionär?". Das Quiz bescherte RTL zur besten Sendezeit und bis kurz vor halb zwölf Uhr schöne 15,6 Prozent Marktanteil – bester Wert seit Anfang Februar. 3,7 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Somit stellte RTL in der Primetime auch Sat.1 in den Schatten: Dort lief eine Ausstrahlung von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" aber angesichts von 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls durchaus erfolgreich. 1,2 Millionen Fans sahen den Spielfilm im Schnitt.



Mehr zum Thema RTL startet morgendliche "Punkt"-Sendungen nächste Woche

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV