In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Den höchsten XRP erreichte am Montag ein 40 Sekunden langer Spot des Telekommunikationsdienstleisters Vodafone. 91 Mal lief diese Reklame am ersten Werktag der neuen Woche im deutschen Fernsehen; am Häufigsten übrigens im Programm von RTL. Seine Zielgruppe vermutete Vodafone obendrein auch stark bei Kabel Eins und DMAX, wo die Werbung ebenfalls stark vertreten war. Die höchsten XRP-Werte sammelte der 40-Sekünder entsprechend auch in den besonders stark nachgefragten RTL-Programmen "Gute Zeiten, schlechten Zeiten" und "Wer wird Millionär?" ein, aber auch kurz vor der 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten.

Acht Spots liefen am Montag noch häufiger als die Reklame für Vodafone. In diesen wurde unter anderem für wirkaufendeinauto.de oder das Sparkassen-Finanzportal geworben. Vier Spots liefen überdies häufiger als 100 Mal, Spitzenreiter war in altbekannter Weise der Kreditvermittler Smava mit 206 Ausstrahlungen. Dieser 20 Sekunden lange Spot war vermehrt auch auf kleineren Sendern vertreten; am Montag besonders oft bei National Geographic und ntv. Gemessen am XRP sammelte Smava mit der Werbung beim Kölner Nachrichtensender etwas mehr als ein Viertel aller Kontakte ein.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.