Namhaftes Fußball-Länderspiel in der Primetime: Ab 20:45 Uhr trat am Dienstagabend die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande an, der Ball rollte live im Ersten und im Schnitt sahen 8,82 Millionen Fans die rund 90 Spielminuten. Klar, dass der öffentlich-rechtliche Sender damit die TV-Charts am Dienstag mit Abstand dominierte. 31,2 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 33,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Von den Jüngeren schauten im Schnitt 2,42 Millionen zu. Stark lief auch die in der Halbzeitpause platzierten "Tagesthemen", die sich im Schnitt 7,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen ließen.

Entsprechend hatten zahlreiche andere TV-Sender wenig zu melden am Dienstagabend. ProSieben schickte daher vorsichtshalber keine neue Folge seiner Spielshow "Lucky Stars" auf Sendung, sondern beließ es bei "Darüber staunt die Welt": Mit 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zog man sich recht achtbar aus der Affäre, "Late Night Berlin" blieb ab 22:40 Uhr, wie zuletzt öfter, recht schwach: Mehr als 5,9 Prozent Marktanteil waren für die Show nicht zu holen. Die Gesamt-Reichweiten beliefen sich auf 1,34 und 0,39 Millionen Zusehende.

Besser machte es da schon RTL, das eine neue "Buying Blind"-Folge im Programm hatte. Diese gab gegenüber der Vorwoche zwar leicht nach, angesichts der starken Sportkonkurrenz dürfen die erreichten 8,8 aber als durchaus akzeptabel angesehen werden. In der Primetime war die zweistündige Produktion bei den 14- bis 49-Jährgen erster Fußball-Verfolger. 1,28 Millionen Menschen schauten zu. Das nachfolgend gesendete "RTL Direkt" hatte es angesichts 6,8 Prozent bei den Jüngeren aber ziemlich schwer.

Einen bitteren Abend erlebte Sat.1: Zur besten Sendezeit setzte die US-Serie "Clarice Starling" ihre schon aus den vergangenen Wochen bekannte Erfolglosigkeit fort. In der Zielgruppe kam die Doppelfolge diesmal nicht über 4,4 Prozent hinaus – und landete entsprechend weit unterhalb des Senderschnitts. Eine ab 22 Uhr gesendete "Navy CIS"-Folge fiel schließlich sogar auf noch schlechtere 3,1 Prozent. 0,98 und 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden ermittelt.

Nicht gut schlägt sich dieser Tage auch die neue "Love Island"-Staffel im Programm von RTLzwei. Eine weitere Ausgabe kam am Dienstag ab 22:15 Uhr auf gerade einmal 3,6 Prozent Marktanteil. Hoffnung machte derweil die zweite Folge von "Prominent und Pflegekraft", die sich – der Konkurrenzsituation zum Trotz – gegenüber der Vorwoche bei den Umworbenen um einen halben Prozentpunkt steigerte und nun bei 4,1 Prozent lag. Die Gesamt-Reichweite stieg auf nun rund 580.000 Zusehende. Vox erlebte mit zwei "Hot oder Schrott"-Folgen, die auf 5,0 und 6,1 Prozent bei den Jüngeren kamen, einen durchschnittlichen Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV