am 30.03.2022 - 09:10 Uhr

Eine Art US-Pendant zum "Eurovision Song Contest" sollte und wollte der neue "American Song Contest" sein – ein Musikwettbewerb in acht Teilen, dessen Bewertung aber schon in den Vereinigten Staaten nicht allzu überschwänglich ausfiel. Mit einigen Tagen Verzögerung kommt die Show auch nach Deutschland, ausgestrahlt von Servus TV – allerdings ohne Erfolg, wie erste Zahlen jetzt belegen. Den am Dienstag ab 22:15 Uhr gesendeten Auftakt wollten im Schnitt gerade einmal rund 50.000 Menschen ab drei Jahren sehen. Das entsprach 0,3 Prozent Marktanteil insgesamt – den selben Wert generierte die Ausstrahlung auch bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dabei lief es direkt davor für den Spartensender gar nicht schlecht. Eine ab 21:15 Uhr wiederholte Folge der Krimiserie "Hubert und Staller" war mit 0,24 Millionen Zusehenden sogar ein regelrechter Erfolg für den kleinen Kanal. 0,8 Prozent Marktanteil sicherte sie sich insgesamt, 0,6 Prozent standen bei den 14- bi 49-Jährigen zu Buche.

Nitro punktete am Dienstag mit einem weiteren "James Bond"-Film. 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zur besten Sendezeit im Diamantenfieber und bescherten der ausstrahlenden Sendestation somit 2,1 Prozent Marktanteil insgesamt – 3,3 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe ermittelt. Der ab 22:30 Uhr gesendete Film "Geballte Ladung – Double Impact" lief mit 3,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil auf ähnlichem Niveau.

Gut unterwegs – wie immer – waren auch die "Steel Buddies" von DMAX, für die es am Dienstag zur besten Sendezeit sogar für 3,6 Prozent Marktanteil reichte. 0,52 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein. Der danach gezeigte "Germinator" kam noch auf 0,43 Millionen – in der Zielgruppe wurden 2,5 Prozent gemessen – ein Wert, mit dem der Männersender absolut einverstanden sein darf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV