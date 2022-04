Die gute Nachricht für RTL: Ganz so schlecht wie in der vergangenen Woche für "Balko Teneriffa" sah es am Donnerstagabend für "Einsatz in den Alpen" nicht aus. Insgesamt sah immerhin rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer mehr zu. Die schlechte Nachricht: Das reichte bei Weitem nicht, um ein zufriedenstellendes Niveau zu erreichen. Mit der Gesamt-Reichweite von 1,64 Millionen und einem Marktanteil von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum könnte man dabei sogar noch eher leben als mit den 5,7 Prozent Marktanteil, die bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche standen.

Auch der weitere Abend verlief für RTL nach diesem Fehlstart schlecht: "RTL direkt" kam nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und zählte im Schnitt nur 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Ausgerechnet ich" musste sich danach sogar mit 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. 720.000 Menschen wurden am späteren Abend damit noch im Schnitt erreicht.

Dass man mit Reihen in Spielfilmlänge Erfolg haben kann, muss man sich bei RTL also weiterhin aus der Ferne anschauen. Die Öffentlich-Rechtlichen lieferten dabei auch diese Woche wieder Anschauungsmaterial: "Zu jung zu sterben. Ein Krimi aus Passau" lockte da im Ersten 6,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, bei "Lena Lorenz - Perfekte Familie" waren im ZDF 4,72 Millionen Menschen mit dabei. Das Erste konnte sich dabei nicht nur über 22,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum freuen, sondern ließ RTL auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,7 Prozent Marktanteil weit hinter sich. "Lena Lorenz" kam insgesamt auf gute 16,1 Prozent, tat sich beim jüngeren Publikum mit 6,5 Prozent aber schwerer - trotzdem lag auch das ZDF in dieser Altersgruppe vor RTL.

Dass sich RTL "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben geschlagen geben musste, war natürlich zu erwarten, "Einsatz in den Alpen" sortierte sich in der Zielgruppe aber obendrein auch noch hinter Vox und Sat.1 ein. Vox erzielte mit dem Film "Ant-Man" solide 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in Sat.1 holte "110 Notruf Autobahn" 6,5 Prozent Marktanteil - was allerdings auch nicht gerade ein Wert ist, über den man in Unterföhring in Jubel ausbrechen wird. Die "Akte" blieb im Anschluss mit 5,8 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV