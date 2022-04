Es ist eine Abschiedstour – und zwar eine erfolgreiche. Seit Januar sendet das ZDF die finale Staffel des Vorabendkrimis "SOKO Kitzbühel". Am Freitag lief ab kurz nach 18 Uhr nun die letzte Szene. Und die bescherte der Produktion immerhin die beste Quote der Schlussstaffel. 20,1 Prozent Marktanteil wurden im Gesamtmarkt gemessen.

Im Schnitt schauten genau vier Millionen Menschen den Abschied der langjährigen Krimiserie – dies war immerhin die beste Reichweite seit Ende Februar. Der überwiegende Teil des Publikums gehörte jedoch nicht zur Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. 3,8 Millionen waren nicht dieses Alters, im Umkehrschluss: Nur 0,2 Millionen Junge schauten zu, die Quote in dieser Altersklasse lag bei nur halbwegs passablen 5,2 Prozent. Im kommenden Jahr soll die "SOKO Kitzbühel" durch ein neues Ermittler-Team ersetzt werden, das in Linz arbeitet.



Den Tagessieg sicherte sich am Freitag derweil eine neue Folge des ZDF-Krimiklassikers "Der Alte"; 5,57 Millionen Personen schalteten im Schnitt zur besten Sendezeit ein. Das nachfolgende "Letzte Spur Berlin" interessierte noch 4,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die ZDF-Primetime-Krimis erreichten am Freitag somit 18,9 und 16,7 Prozent Marktanteil bei allen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ordentliche sieben sowie 7,2 Prozent gemessen. Erfolgreich unterwegs waren am späteren Abend auch "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" mit 4,35 und 2,05 Millionen Zuschauenden. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden jeweils rund halbstündigen Formate auf 19,9 und 16,2 Prozent.

Den erreichte auch das in der vergangenen Woche frisch gestartete Frühformat "Punkt 6" bei RTL: Die einstündige Sendung kam am Freitag auf gerade einmal 7,9 Prozent. Insbesondere der Wochenstart lief mit knapp 14 Prozent noch deutlich besser. Noch schwerer tat sich der neue RTL-Morgen letztlich ab acht Uhr – mit nur noch 4,7 Prozent hielt sich das Interesse der Zuschauenden bei "Punkt 8" in argen Grenzen. Im Wochenschnitt erzielte "Punkt 6" in der Zielgruppe mit fünf Ausgaben rund 10,4 Prozent, "Punkt 7" kam auf rund neuneinhalb Prozent, "Punkt 8" tat sich mit knapp sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen am Schwersten.

