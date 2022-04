© ProSieben MAXX

In den Wochen zuvor schwankten die Werte auf dem Slot zwischen etwa 100.000 und 180.000 Zusehenden. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Das wandelnde Schloss" auf genau zwei Prozent Marktanteil. Den Freitag schloss ProSieben Maxx derweil mit 2,2 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil ab; damit war man exakt gleichauf mit Nitro. Kein anderer Spartensender schlug sich besser.

Die guten Tagesmarktanteile verdiente sich der Seven.One-Männersender aber auch in seiner Daytime: "Storage Wars" sicherte sich ab kurz nach 15 Uhr etwa 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die "Border Patrol Australia" kam ab kurz nach zwölf Uhr mittags auf mehr als sechs Prozent. Im Vorabendprogramm überzeugten "Futurama" und "Family Guy" mit sehr ordentlichen 2,0 und 1,9 Prozent. Bei Nitro kam am Vorabend ein "M.A.S.H."-Doppelpack auf je 2,7 Prozent bei den Umworbenen. Das Abendprogramm bestand aus mehreren "Medical Detectives"-Re-Runs, die erst 2,2 Prozent holten, dann auf 1,8 Prozent fielen, ehe die Quoten am späten Abend wieder stiegen und nachts teils an der 6-Prozent-Marke kratzten.

Ein Film-Klassiker lieferte unterdessen dem Disney Channel ab 20:15 Uhr recht gute Werte. Auf 2,2 Prozent schaffte es "Findet Nemo" – im Schnitt schauten 330.000 Menschen ab drei Jahren zu. Somit hatte der Sender ein ähnlich großes Publikum zur besten Sendezeit wie ZDFneo: Dort holte "Die Wahrheit über Charlie" am Freitagabend rund 370.000 Zuschauende (1,3%).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV