In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

In den zurückliegenden Wochen warb der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland stark für den Formel1-Auftakt in seinem Sportprogramm. Inzwischen sind bereits zwei Rennen der Saison 2022 absolviert und ein anderer Programmteil rückt in den Fokus: Am Freitag hat Sky 88 Mal einen Spot für die "Top-Premieren" von Sky Cinema im Frühling geschaltet, ist dabei vermutlich aber recht günstig davon gekommen. Der Spot lief kein einziges Mal auf einem Free-TV-Sender, stattdessen war er besonders häufig beim eigenen, aber dem Entertainment-Paket zugehörigen Sender Sky One zu sehen. Auch auf Sky Sport Bundesliga und weiteren Sky-Sport-Sendern wurde für das Filmangebot auf der Plattform geworben. Während Sky in Sachen Formel 1 also wohl vor allem neue Kundinnen und Kunden anlocken wollte, zielt die jetzige Kampagne auf Bestandskunden ab.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.