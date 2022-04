Am Samstagabend feierte Barbara Schöneberger ihre Premiere beim ARD-Showklassiker "Verstehen Sie Spaß?", am Sonntagmorgen aber bestimmt in diesem Zusammenhang ein RTL-Klassiker die Schlagzeilen. "Deutschland sucht den Superstar" hat im direkten Gegenprogramm die mit Abstand schlechtesten Quoten aller Zeiten eingefahren. Zu sehen war eine weitere Recall-Episode, die es bei den 14- bis 49-Jährigen aber auf nicht mehr als 5,7 Prozent Marktanteil schaffte. Nach "Das Supertalent" steht somit binnen eines halben Jahres der zweite einstige Samstagabend-Hit massiv unter Druck. Besorgniserregend für die RTL-Chefetage: "DSDS" befindet sich gerade auf massivem Abwärtskurs. Vier Mal in Folge holte die Show nur noch einstellige Quoten bei den Werberelevanten; am 12. März waren es noch etwas mehr als neun Prozent, achteinhalb wurden eine Woche später ermittelt. Am vorherigen Wochenende kam die unter anderem mit Florian Silbereisen in der Jury besetzte Sendung noch auf knapp acht Prozent – und jetzt ein neuer Tiefpunkt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen gingen gegenüber der Vorwoche rund 100.000 Zusehende verloren, was angesichts von noch 0,37 Millionen Übriggebliebenen recht viel ist. Insgesamt kam "DSDS" am Samstagabend auf 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – ebenfalls so wenige wie nie zuvor. Was das alles mit "Verstehen Sie Spaß?" zu tun hat? Im Ersten feierte Barbara Schöneberger zwar keine fehler- und pannenfreie Premiere als Moderatorin, gemessenen an der Quote aber eine erfolgreiche. Ab 20:15 Uhr kam sie auf 16,6 Prozent Marktanteil – das ist exakt der Wert, den Guido Cantz im Vorjahr bei seinem Abschied erreichte. 4,53 Millionen Menschen sahen das Schöneberger-Debüt im Schnitt, auch das sind erfolgreiche Werte.

Zudem bewegte sich "VSS?" mit 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen über dem langjährigen Schnitt in dieser Altersklasse. 1,01 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die rund dreistündige Live-Show. Damit war die Versteckte-Kamera-Show dem ProSieben-Unterhaltungsformat "The Masked Singer" auf den Fersen. Eine weitere Ausgabe der Maskenshow kam zur besten Sendezeit auf 1,15 Millionen umworbene Zuseher, was dem Privatsender starke 18 Prozent einbrachte. Der Marktführung und allem Erfolg zum Trotz: Die derzeitige Staffel wird vermutlich die bisher schwächste werden. Und auch die gemessenen 18 Prozent Marktanteil sind ein eher schwächeres Ergebnis, bis dato nur unterboten von einer Ausgabe, die im vergangenen Herbst parallel zum "Wetten, dass..?"-Comeback bei ProSieben lief sowie vom Weihnachtsspecial 2021.

ProSieben setzte sich in Sachen Tagesmarktanteil am Samstag klar an die Spitze, generierte bei den 14- bis 49-Jährigen 10,7 Prozent und landete so vor dem Ersten (9,5%) und einem schwachen RTL, das mit sieben Prozent zufrieden sein muss. Bei allen Zusehenden entfielen am Samstag 14,5 Prozent auf das ZDF, zwölf Prozent auf Das Erste, RTL war bester Privatsender mit dürftigen 6,4 Prozent und lag so vor ProSieben mit 4,6 Prozent.

Mehr zum Thema Kein Ton und wenig Drive bei Schöneberger-Premiere

"Lieber ein gutes Gefühl mit schlechter Quote als umgekehrt"

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV