am 04.04.2022 - 11:28 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der Spot mit der höchsten Brutto-Gesamtreichweite nach AdScanner-Zahlen war der Oster-Spot von Amazon, in dem man junge Fußballerinnen und ihre Trainerin in den Mittelpunkt stellte. Am häufigsten lief er bei RTL, wo er auch mit Abstand die meiste Reichweite einfuhr, gefolgt von Kabel Eins und Vox. Amazon hat den Spot seit dem 1. April massiv im Einsatz - und da es bis Ostern noch ein paar Tage hin ist, dürfte man ihn im Spot-Ranking wohl noch eine Weile sehen.

Nur ganz knapp dahinter rangierte der Modehändler C&A, dessen Spot zwar zwischenzeitlich wie Werbung für einen Biobauernhof anmutet, aber doch auf die Frühlingsmode hinweisen will. Neben dem Rasierer von Braun war zudem auch noch ein Zalando-Spot für das dortige Beauty-Angebot nicht weit vom Spitzenreiter entfernt. Pampers schaffte es sogar mit zwei unterschiedlichen Spots ins Top10-Ranking.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Eine Doppel-Platzierung gab's auch im Ranking der meistausgestrahlten Spots, hier waren zwei unterschiedliche Versionen von wirkaufendeinauto.de platziert. Ansonsten bleiben es Finanz-Dienstleistungen aus der Online-Welt, die dieses Ranking dominieren. Hinter dem Dauer-Spitzenreiter Smava landete nämlich direkt das Geschäftskonto von Qonto.