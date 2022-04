am 05.04.2022 - 11:07 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Mit 70 geschalteten Spots für Fanta hat der Coca-Cola-Konzern am Montag mächtig für das Getränk getrommelt. Mit einem XRP von 50,04 landete der Spot das zweitbeste Ergebnis des Tages und ist obendrein ein Neuzugang im Top-10-Ranking. Die Company entschied sich nämlich, in erster Linie auf den großen Privatsendern das Landes zu werben – und dabei besonders stark auf RTL Deutschland und die Sender RTL sowie Vox zu setzen. So lief der Spot mit dem höchsten XRP rund dreieinhalb Minuten vor dem Start der Hauptnachrichten "RTL Aktuell", rund eine halbe Stunde eher hatte man schon innerhalb von "Explosiv" geschaltet.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.