am 07.04.2022 - 10:27 Uhr

Bei ProSiebenSat.1 dürfte man recht zufrieden auf die verspätet eingetroffenen Quoten vom Mittwochabend blicken. Da wäre zum Beispiel ProSieben, wo "TV Total" nach einem zwischenzeitlichen Quotendurchhänger die schon in der vergangenen Woche wieder gestiegenen Marktanteile bestätigen konnte. So holte Sebastian Pufpaff diesmal starke 13,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,24 Millionen Menschen die Sendung.

Von einem solchen Quotenniveau ist das Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." zwar weit entfernt, doch auch dort gab es zumindest einen Lichtblick in dieser Woche: Mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin für die zweitbeste Quote in diesem Jahr, nur zur Rückkehr nach der Winterpause im Februar lief es einmal besser. Die Gesamt-Reichweite war mit 0,51 Millionen Zuschauern und Zuschauern natürlich trotzdem weiterhin eher ernüchternd.

Auch mit Blick seinen zweiten Sender dürfte sich bei Daniel Rosemann vor allem angesichts der Erfahrungen der letzten Wochen etwas Erleichterung breit machen: Jörg Pilawa brachte dort bislang sicher nicht die Zuschauermengen mit, die man sich von der Neuverpflichtung erhofft hatte, steigerte sich eine Woche vor dem Staffelfinale aber immerhin auf den bisherigen Bestwert von 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist immerhin mehr als der Senderschnitt, der zuletzt nur noch knapp über 6 Prozent lag. "Halbpension mit Schmitz" kam im Anschluss nicht über 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

In der Zielgruppe auf Augenhöhe mit Sat.1 lag in der Primetime übrigens Kabel Eins, wo der Film "Die Tribute von Panem: Catching Fire" erfreuliche 7,4 Prozent Marktanteil erzielte, Insgesamt hatten 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Damit rangierte Kabel Eins klar vor den anderen Privatsendern der zweiten Generation: RTLzwei erreichte mit "Pixels" 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Love Island" kam danach auf 4,3 Prozent. Und Vox fing den "Bones"-Marathon mit mageren 4,6 Prozent an, steigerte sich aber im Lauf des ABends langsam auf zuletzt 6,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV