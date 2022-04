ProSieben Maxx erzielte am Mittwoch einen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und platzierte sich damit vor allen anderen kleineren Sendern, ZDFneo kam beim jüngeren Publikum auf 2,1 Prozent, Nitro auf 2,0 Prozent. Dabei lag beispielsweise die Sitcom "The Mick" ab 21:10 Uhr mit beiden Folgen nur bei mageren 0,9 Prozent, "Two and a half Men" in der Primetime bei 1,4 und 1,8 Prozent.

Punkten konnte ProSieben Maxx dafür aber am späteren ABend, wo die Wrestling-Show "RAW" starke 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, vor allem aber auch mit seinem Tagesprogramm. Zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr laufen da durchgehend acht Folgen "Storage Wars", die durchweg hervorragende Marktanteile zwischen 5,2 und 6,5 Prozent erzielen konnten. Zwischen 15 und 16 Uhr lag ProSieben Maxx damit vor RTL, wo "Ich klick das hin! Die Tutorial Tester" nicht über 5,3 Prozent hinaus kamen.

Doch auch schon vormittags erzielte "Border Patrol Australia" bis zu 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am späten Nachmittag kamen dann auch die Anime-Serien gut an. "One Piece" lag bei 5,2 und 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach erzielte "Kenichi" um die drei Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe, "My Hero Academia" lag um 18:30 Uhr bei 2,7 Prozent, "Detektiv Conan" danach immerhin noch bei 2,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV