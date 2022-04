Auf einem recht ungewohnten Sendeplatz am Donnerstagabend brachte Sat.1 in dieser Woche sein neues Koch-Format "Kühlschrank öffne dich" an den Start - und erwischte gleich eine überraschend harte Konkurrenz, weil neben "Germany's Next Topmodel" auch noch der Europa-League-Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona zur gleichen Zeit lief. Aus Quotensicht glänzen konnte das neue Format dann auch eher nicht, zumindest halbwegs solide fielen die Quoten aber aus.

So verfolgten im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 6,5 Prozent. Damit lag Sat.1 ziemlich genau auf dem Qutoenniveau der beiden vergangenen Donnerstage, als "110 Notruf Autobahn" und "Lebensretter hautnah" ebenfalls rund sechseinhalb Prozent Marktanteil erzielt hatten. Zur Erinnerung: Das ist schon mehr als der aktuelle Senderschnitt, der zuletzt nur noch knapp über sechs Prozent lag. Das Magazin "Akte" kam im Anschluss nicht über 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Sat.1 belegte in der Primetime damit übrigens Platz 5. Während RTL mit der Fußball-Übertragung in der Zielgruppe ganz vorne lag und "Germany's Next Topmodel" diesmal den Tagessieg abluchste, erreichten auch Das Erste mit dem Passau-Krimi "Der Fluss ist sein Grab" (6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen), sowie Vox mit dem Film "Marvel's The Avengers" (7,0 Prozent Marktanteil) ein paar junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr.

Bei RTLzwei steigerte sich "Dickes Deutschland - Deine Kinder" zwar im Vergleich zur Vorwoche etwas, blieb mit 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem blass. 0,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Bei "Love Island" muss der Sender wieder auf zeitversetzte und Online-Nutzung hoffen, die lineare Quote war mit nur 3,1 Prozent wieder sehr schwach. Bei Kabel Eins holte "Achtung Abzocke" solide fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das "K1 Magazin" im Anschluss 5,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV