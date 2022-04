5,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Donnerstagabend den vierten "Krimi aus Passau" im Ersten an. Im Vergleich zur Woche zuvor, als ebenfalls ein Film aus dieser Reihe zu sehen war, bedeutete das einen Rückgang um mehr als 800.000. Der dritte Film "Zu jung zu sterben" war allerdings auch der bislang erfolgreichste der Krimireihe, in dieser Woche kam man nun wieder in etwa auf dem Reichweiten-Niveau der ersten beiden Filme aus dem Jahr 2020 an.

Bemerkbar gemacht haben dürfte sich da die Fußball-Übertragung bei RTL, zufrieden sein kann man bei der ARD aber trotzdem, reichte es doch für 19,4 Prozent Marktanteil und den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,6 Prozent etwas mau ausfiel, dürfte man da verschmerzen können.

Im ZDF machte sich die Fußball-Konkurrenz nicht bemerkbar, "Lena Lorenz" kam mit 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf eine ähnliche Reichweite wie eine Woche zuvor, die Marktanteile beliefen sich auf 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit dem weiteren Verlauf des Abends dürfte man in Mainz ebenfalls zufrieden sein: 4,52 Millionen Menschen informierten sich im "heute-journal", 2,94 Millionen sahen danach "Maybrit Illner", was 13,8 Prozent Marktanteil entsprach.

"Markus Lanz" machte das ZDF ab 23:15 Uhr dann wieder zum klaren Marktführer: 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung an, was 19,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,8 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Davon profitierte auch das "heute-journal update", das ab 0:37 Uhr noch 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen die Sendung noch laufen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV