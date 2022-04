Die Shows, die RTL und Sat.1 derzeit am Freitagabend zeigen, haben treue Fans: Sowohl "Let's Dance" als auch "The Voice Kids" fahren nun schon seit Wochen stabile Reichweiten ein - auch wenn die Kräfteverhältnisse keineswegs ausgeglichen sind. Zufrieden sein darf man jedoch gleichermaßen in Köln und Unterföhring: So verzeichnete "The Voice Kids" in dieser Woche im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Sat.1 und erzielte in der Zielgruppe schon zum dritten Mal in Folge mit 10,2 Prozent einen zweistelligen Marktanteil.

RTL wiederum fuhr mit "Let's Dance" den Tagessieg in der Zielgruppe ein und kam mit 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf starke 18,5 Prozent. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Wochen kletterte der Wert damit um über zwei Prozentpunkte. Insgesamt schalteten diesmal 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die überzeugenden 15,6 Prozent Marktanteil entsprachen.

Zuschauer-Trend: Let's dance Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

An den ZDF-Krimis kam die Show damit aber nicht vorbei: "Der Alte" war mit 5,76 Millionen Menschen sowie 20,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum unschlagbar, auch "Letzte Spur Berlin" überzeugte später noch mit 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ebenfalls stark war die "heute-show", die den ZDF-Marktanteil beim jungen Publikum am späten Abend auf 17,3 Prozent steigen ließ. Das Erste kam derweil mit dem "Brennpunkt" zunächst auf 4,03 Millionen Zuschauende, ehe sich noch 3,81 Millionen für die "Praxis mit Meerblick" entschieden.

RTL gelang es zu später Stunde dann noch, mit "Exclusiv Spezial" die Tanz-Fans bei der Stange zu halten: Doch während das Magazin noch mit 2,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete, fiel "7 Tage, 7 Köpfe" nach Mitternacht auf 8,6 Prozent zurück. Insgesamt blieben nur 890.000 Personen dran. Bei Sat.1 erwies sich das Musik-Quiz "Let the music play" sogar als noch größerer Abschalter: Ab 23 Uhr kam die Show nicht über miese 3,2 Prozent Marktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV