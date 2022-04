Einmal mehr hat Tele 5 am Freitagabend mit einem der "schlechtesten Filme aller Zeiten" tolle Quoten erzielt. Diesmal widmeten sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten ab 22:00 Uhr dem Streifen "Grizzly 2" und unterhielten damit im Schnitt 300.000 "SchleFaZ"-Fans, die den Marktanteil des kleinen Senders schon beim Gesamtpublikum auf 1,5 Prozent trieben.

In der Zielgruppe lief es für Tele 5 sogar doppelt so gut: Dort sorgten 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für richtig starke 3,1 Prozent Marktanteil - das ist etwa das Dreifache des Senderschnitts und führte dazu, dass sich Tele 5 am späten Abend sogar auf Augenhöhe mit Kabel Eins bewegte. Dort erzielte die Komödie "Volltreffer" nämlich ebenfalls einen Marktanteil von 3,1 Prozent, was für den Sender jedoch keinen Erfolg darstellt.

Etwas besser lief es für Kabel Eins zum Start in den Abend, doch mehr als ein Marktanteil von 4,0 Prozent war auch für den Spielfilm "Gut zu Vögeln" nicht drin. Insgesamt lachten 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer über die Komödie. Dass Kabel Eins am Freitag letztlich nur einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent schaffte, hängt in großem Maße aber auch an der Daytime: Mit "The Mentalist", "Navy CIS" oder dem Magazin "Abenteuer Leben" lag der Sender über Stunden hinweg bei weniger als drei Prozent.

Bei RTLzwei tut sich derweil "Love Island" weiter schwer und erreichte ab 22:16 Uhr nur einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe - und das, obwohl "Men in Black" zuvor mit 6,9 Prozent überzeugte. 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Klassiker. Das Film-Duell entschied aber ProSieben für sich, wo "Parker" zur selben Zeit von 1,40 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent bewegte sich der Film in der Zielgruppe aber unter dem Senderschnitt. Immerhin: "I A Legend" steigerte sich danach noch leicht auf 8,7 Prozent.

Ordentliche Film-Quoten fuhr am Freitagabend zudem Super RTL mit "Asterix - Operation Hinkelstein" ein. Durchschnittlich 510.000 Zuschauende sowie 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren hierfür drin. Damit lag Super RTL leicht vor dem Disney Channel, der dank "Aladdin" jedoch ebenfalls überzeugte und auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 1,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV