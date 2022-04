Der Disney Channel erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen am Samstag einen Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent und belegte damit Rang 10 in der Sender-Hitliste in dieser Altersgruppe - neben den acht großen war nur Sky Sport Bundesliga noch stärker. Zu verdanken ist das unter anderem einer sehr starken Primetime: Der Film "Rapunzel - Neu verföhnt" überzeugte um 20:15 Uhr mit starken 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In diesem Jahr erreichte Disney nur mit einem Primetime-Programm einen höheren Marktanteil. Insgesamt sah im Schnitt eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Im Anschluss lief es auch für "Maleficent - Die dunkle Fee" hervorragend, der Marktanteil hielt sich ab 22 Uhr bei 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier noch gezählt. Disney sprach aber auch schon tagsüber nicht nur Kinder an, den ganzen Tag über lief dort die Serie "Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy", was in der Spitze selbst bei den 14- bis 49-Jährigen für über 4 Prozent Marktanteil reichte.

Doch zurück in die Primetime, auch Disney-Konkurrent Super RTL konnte dort mit seinem Filmprogramm punkten: "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" kam ab 20:15 Uhr dort auf 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite lag mit 0,67 Millionen sogar noch über der des Disney Channel. Danach überzeugte eine Wiederholung von "Team Ninja Warrior Germany" mit 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 260.000 Menschen sahen hier noch zu.

Mit seinem Samstagabend ziemlich zufrieden sein kann man unterdessen auch bei RTLzwei, wo der Film "The Beach" um 20:15 Uhr mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte, "Into the Blue" steigerte sich am späteren Abend sogar noch leicht auf 6,0 Prozent Marktanteil. Damit lag RTLzwei vor Vox, das mit "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" und "Stargate" mit 5,1 und 5,2 Prozent Marktanteil in der Primetime blass blieb - aber immer noch deutlich besser dastand als Kabel Eins, das mit den Serien "9-1-1 Notruf L.A." und "MacGyver" nur zwischen 2,7 und 3,5 Prozent pendelte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV