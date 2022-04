Nach drei Rennen kann Sky eine erfolgreiche Zwischenbilanz der noch jungen Formel-1-Saison ziehen. Nachdem die ersten beiden Grand Prix zuletzt bereits die Marke von einer Million Fans knackten, räumte der Pay-TV-Sender am Sonntag auch mit dem Großen Preis von Australien ab, der schon um 7:00 Uhr deutscher Zeit übertragen wurde. Durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich zu früher Stunde für die Formel 1 bei Sky, sodass schon der Gesamt-Marktanteil bei starken 11,2 Prozent lag.

Noch viel besser lief es für den Bezahlsender jedoch in der Zielgruppe, wo 290.000 Fans im Alter zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil auf fulminante 21,9 Prozent trieben. Das war der beste Wert, den Sky jemals mit einem Formel-1-Rennen einfuhr. Doch nicht nur auf Motorsport war am Sonntag bei Sky Verlass: Am späten Nachmittag punktete der Sender auch noch mit dem Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool, dem in der Zielgruppe sogar der Sprung unter die 25 meistgesehenen TV-Sendungen des Tages gelang. Auf stolze 6,6 Prozent belief sich der Marktanteil hier, insgesamt verfolgten 640.000 Fans das Unentschieden.

Im Free-TV konnte sich derweil Nitro an die Spitze der Kleinen setzen: Mit einem beachtlichen Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich der Spartenkanal deutlich über den Normalwerten, was nicht zuletzt an den starken "CSI"-Serien in der Primetime lag. Gegen 23 Uhr schoss der Marktanteil von "CSI: Den Tätern auf der Spur" auf beachtliche 5,7 Prozent, durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte Nitro zu diesem Zeitpunkt - deutlich mehr übrigens als etwa RTLzwei mit "Love Island" erreichte.

Gefragt waren am Sonntag aber auch Dokus: So kann sich ZDFinfo über einen sehr guten Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen, während Kabel Eins Doku mit 1,8 Prozent auf Augenhöhe mit ProSieben Maxx lag. Welt wiederum erzielte gute 1,5 Prozent Marktanteil und landete gleichauf mit DMAX.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV