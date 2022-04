Nachdem "Grill den Henssler" im Herbst ziemlich durchwachsen performte, sollen nun diverse Special dafür sorgen, dass die Vox-Kochshow wieder in die Erfolgsspur zurückfindet. Den Anfang der Staffel machte das Dschungel-Special, das dem Sender am Sonntagabend tatsächlich zu guten Quoten verhalf - wenngleich die starken Werte, für die "Kitchen Impossible" in den zurückliegenden Wochen auf diesem Sendeplatz sorgte, freilich unerreicht blieben. Mit 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe kann man bei Vox aber freilich sehr zufrieden sein.

Aber auch Kabel Eins erfreute sich am Sonntagabend großer Beliebtheit und markierte mit seinen "Trucker Babes" einen neuen Staffel-Bestwert. Sehr gute 5,6 Prozent betrug der Marktanteil der Dokusoap in der Zielgruppe und damit genau einen Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Insgesamt entschieden sich 920.000 Menschen für die Dokusoap. Davon wiederum profitierte auch "Abenteuer Leben am Sonntag", das anschließend noch 690.000 Zuschauende bei Kabel Eins hielt und den Marktanteil in der Zielgruppe auf 7,0 Prozent trieb.

Den Tagessieg bei Jung und Alt sicherte sich derweil erwartungsgemäß der Kieler "Tatort", der mit 9,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten auf herausragende 29,8 Prozent Marktanteil kam und gleichzeitig auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 23,9 Prozent punktete. Dass die Miniserie "Euer Ehren" anschließend auf weniger als fünf Prozent zurückfiel, ist aber trotzdem eine kleine Enttäuschung. Immerhin: Insgesamt blieben 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, das Finale wollten ab 22:28 Uhr noch 3,12 Millionen sehen.

Dass viele nach dem "Tatort" zum ZDF schalteten, zeigt der Blick auf die Quoten des "heute-journals", das von 5,26 Millionen Menschen gesehen wurde, obwohl das Melodram "Freunde sind mehr" zuvor nicht über 3,60 Millionen sowie 11,5 Prozent Marktanteil hinauskam. Ab 22:16 Uhr ging die ZDF-Reichweite mit dem Krimi "McDonald & Dodds" jedoch schnell wieder zurück: 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 10,3 Prozent sind, gemessen am Vorlauf, ein recht ernüchterndes Ergebnis. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil von 11,3 auf 5,5 Prozent.

Stärkster "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe war am Sonntagabend übrigens RTL, wo "Die fantatische Reise des Dr. Dolittle" auf ordentliche 10,5 Prozent Marktanteil kam und insgesamt 2,48 Millionen Personen unterhielt. Aber auch für ProSieben lief es dank "X-Men: Dark Phoenix" mit 9,7 Prozent wieder besser als zuletzt. Sat.1 erreichte mit "Selbst ist die Braut" noch 8,3 Prozent. Bei so vielen Filmen hatte es RTLzwei hingegen schwer und geriet mit "Midnight Sun" völlig unter die Räder. Mehr als ein Marktanteil von 2,9 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Auch "Love Island" blieb anschließend kurz vor dem Finale mit 3,8 Prozent unauffällig und erreichte insgesamt nur 370.000 Fans.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV