Auf 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesteigert hat sich "Die Höhle der Löwen" am Montagabend im Vox-Programm. Somit sicherte sich die primetimefüllende Gründershow mit Abstand den Primetimesieg in der Zielgruppe. Insgesamt gelangte das Format auf 2,04 Millionen Zusehende. Nicht zuletzt dank der Gründershow kam Vox am Montag bei den Jüngeren mit Abstand als Erster ins Ziel. Gemessen wurden 11,9 Prozent Tagesmarktanteil, womit der Sender weit vor RTL (nur 8,1%) lag.

Freude machte unter anderem auch das Nachmittagsprogramm, wo die 16-Uhr-Sendung "Allererste Sahne" auch eben solche Quoten generierte. Erstmals fuhr sie zweistellige Zielgruppen-Marktanteile ein. Im Schnitt standen 10,1 Prozent zu Buche. 0,4 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. "Zwischen Tüll und Tränen" schloss sich mit hervorragenden 10,2 Prozent an, um 19 Uhr sicherte sich "Das perfekte Dinner" mit 9,6 Prozent sein bestes Ergebnis seit Mitte Februar 2022.

RTL setzte zur besten Sendezeit derweil auf die Revanche zwischen Günther Jauch und Hans Sigl. "Jauch gegen Sigl" erreichte diesmal ab 20:15 Uhr noch 2,62 Millionen Zusehende – gut 200.000 weniger als sieben Tage zuvor. Bei den Umworbenen reichte es nur für sehr magere 9,4 Prozent.

Achtbar schlug sich derweil Nitro den Abend über. Der Sender wiederholte – wie üblich montags – mehrere "Cobra 11"-Folgen, darunter ab 20:15 Uhr auch die erste Episode mit Kommissar Paul Renner, gespielt von Daniel Roesner. 0,44 Millionen Menschen sahen den Film, bei den Umworbenen reichte es für 2,2 Prozent. Nach 22:10 und 23:10 Uhr stiegen die Werte bei weiteren Folgen rund um die Autobahnpolizei dann auf 2,8 und 3,4 Prozent. Stabil stark präsentierte sich "Star Trek: Discovery" zur besten Sendezeit bei Tele 5, auch in dieser Woche schaute rund eine halbe Million Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV