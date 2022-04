Beginnen wir mit der guten Nachricht: für RTL: "Buying Blind" machte RTL am Dienstagabend zum Marktführer in der klassischen Zielgruppe. Der Staffel-Bestwert aus der vergangenen Woche konnte zwar nicht wiederholt werden, mit 10,7 Prozent lag man aber zumindest im zweistelligen Bereich und das ist auch für den einst so unangreifbar scheinenden Dauer-Marktführer ja inzwischen alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Insgesamt sahen 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was beim Gesamtpublikum 6,2 Porzent Marktanteil entsprach.

"RTL direkt" kam im Anschluss auf 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Extra - Das RTL-Magazin", das zur gezielten Verwirrung des Stammpublikums mal wieder dienstags statt montags zu sehen war, erreichte 9,7 Prozent. Beides keine guten Werte, aber Quoten, mit denen man inzwischen bei RTL leben kann.

Ganz anders sieht es aber inzwischen in der Daytime aus, wo RTL sich inzwischen auf einem Niveau wiederfindet, das auch kleine Sender wie Sat.1 Gold, ProSieben Maxx oder Nitro regelmäßig erreichen. Einziger Lichtblick tagsüber ist "Punkt 12", das zwar auch schon deutlich erfolgreicher unterwegs war, mit 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber zumindest einen vorzeigbaren Wert vorweisen konnte.

Danach kam "Ich klick das hin! Die Tutorial-Tester" auf 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum - und das irrwitzige daran: Das war schon eine Verbesserung im Vergleich zum Vortag. Der Tiefpunkt war damit noch nicht erreicht, "Die Retourenprofis" erreichten danach sogar nur 3,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Nun waren die Quoten der beiden Formate noch nie gut, dass man nun auf diesem Quotenniveau angekommen ist, lässt sich aber damit erklären, dass man aktuell nur Wiederholungen zeigt - und zwar von Folgen, die nicht mal zwei Monate zuvor auf dem gleichen Sendeplatz gezeigt wurden. Man kann das eigentlich kaum anders als als Kapitulationserklärung der RTL-Verantwortlichen vor dem Daytime-Problem lesen.

Danach kamen dann "RTL aktuell" um 17 Uhr und das anschließende "Explosiv Stories" nicht über 5,0 und 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, auch "Unter uns", "Explosiv - Das Magazin" und "Exclusiv" blieben bei einstelligen Werten. Und der Blick auf den Morgen und Vormittag macht auch nicht mehr Freude: "Punkt 6" lag bei 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Punkt 7" kam auf 8,6 Prozent, "Punkt 8" auf 7,6 Prozent. Zwar sorgte eine Wiederholung von "GZSZ" dann kurzzeitig mit 14,8 Prozent in der Zielgruppe für den zweithöchsten Marktanteil des Tages - doch das war nur von kurzer Dauer: "Unter uns", "Die Retourenprofis" und "Chefkoch TV" liefen mit Marktanteilen zwischen 2,6 und 4,6 Prozent direkt wieder überaus schwach.

Nachtrag: Wie die AGF am Mittwochmittag mitteilt, gab es eine technische Störung beim Datenabruf der Qutoenboxen, wodurch nur von 88 Prozent der Panel-Haushalte Daten vorliegen. Die Werte sind also mit Vorsicht zu genießen, es kann es in den endgültig gewichteten Daten zu größeren Verschiebungen kommen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV