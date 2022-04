Sat.1 und ProSieben zeigten am Dienstagabend zur besten Sendezeit gemeinsam ein halbstündiges "Ukraine Spezial", in dem unter anderem der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort kam. Gemeinsam erreichten die beiden Sender 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 10,6 Prozent - nur eben aufgeteilt auf zwei Sender.

Für jeden Sender einzeln betrachtet fielen die Quoten dementsprechend überschaubar aus - und auch im weiteren Verlauf wurde es dann kein erfolgreicher Abend mehr für ProSieben und Sat.1. Bei ProSieben ging die erste Staffel von "Lucky Stars" mit mäßigen 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu Ende - das lag in etwa im Schnitt der gesamten ersten Staffel, die ProSieben damit als Fehlschlag abhaken muss. Insgesamt hatten gerade mal 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Das bereitete im Anschluss auch wieder "Late Night Berlin" Probleme, das nicht über 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Mit "Joko und Klaas gegen ProSieben" im Vorlauf dürfte es ab der kommenden Woche aber wieder besser aussehen.

In Sat.1 fiel die Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" mit nur noch 620.0000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ihren bisherigen Tiefstwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 4,4 Prozent, eine Wiederholung von "Navy CIS" kam danach sogar nur auf 3,6 Prozent und eine neue "Bull"-Folge bildete ab 23:30 Uhr mit 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den quotenmäßigen Tiefpunkt des Abends.

Deutlich glücklicher dürfte in Unterföhring heute Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus auf die Quoten vom Dienstagabend blicken. Dort holte nämlich der Film "Ice Age 4 - Voll verschoben" starke 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach ließ "Rat Race - Der nackte Wahnsinn" den Marktanteil noch auf 8,1 Prozent steigen - und "Wenn man vom Teufel spricht..." holte nach Mitternacht dann sogar 9,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Sehr gut war auch Vox unterwegs: "Hot oder Schrott" überzeugte um 20:15 Uhr mit 9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge ab 22:15 Uhr kam noch auf 7,0 Prozent. "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich" lagen bei RTLzwei bei soliden Werten von knapp über 5 Prozent.

Nachtrag: Wie die AGF am Mittwochmittag mitteilt, gab es eine technische Störung beim Datenabruf der Qutoenboxen, wodurch nur von 88 Prozent der Panel-Haushalte Daten vorliegen. Die Werte sind also mit Vorsicht zu genießen, es kann es in den endgültig gewichteten Daten zu größeren Verschiebungen kommen.

