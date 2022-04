Deutlich früher als in den vergangenen beiden Jahren schickte RTLzwei am Mittwoch seinen "Kampf der Realitystars" an den Start. Gegen "Die Passion" musste es die Show zum Auftakt mit ungewöhnlicher Konkurrenz aufnehmen, schlug sich letztlich aber gut - wenngleich es nicht ganz so stark lief wie zum Staffel-Auftakt vor einem Jahr. Waren damals noch beachtliche 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, so muss sich RTLzwei diesmal mit 7,3 Prozent begnügen, was freilich trotzdem klar über dem Senderschnitt liegt.

Insgesamt verpasste der "Kampf der Realitystars" zudem die Millionen-Marke, erreichte mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern letztlich aber auch hier gute 3,8 Prozent Marktanteil. Trotz des Erfolgs reihte sich RTLzwei am Mittwoch mit Blick auf die Tagesmarktanteile aber hinter Kabel Eins ein - was nicht zuletzt auf über weite Strecken hinweg enttäuschende Quoten in der Daytime zurückzuführen ist. Den Tiefpunkt markierte "Hartz und herzlich", das nach 16 Uhr gerade mal 1,8 Prozent Marktanteil erzielte.

Bei Kabel Eins schlugen sich die Serien und Eigenproduktionen hingegen deutlich besser - am Vorabend erzielten etwa "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" jeweils 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Selbst "Achtung Kontrolle" erwischte mit 5,6 Prozent einen ungewöhnlich guten Tag. In der Primetime konnte sich Kabel Eins zudem auf den Animationsfilm "Shrek der Dritte" verlassen, der auf 950.000 Zuschauende sowie einen Marktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Überzeugende Film-Quoten verbuchte am Mittwochabend aber auch Nitro: Dort punktete "Königreich der Himmel" im Schnitt 740.000 Menschen und erzielte 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Gegen 23 Uhr steigerte sich "Dragonheart - Die Vergeltung" gar auf 4,9 Prozent. Daneben war auch "Wilsberg" bei ZDFneo gefragt: 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil dort beim Gesamtpublikum auf beachtliche 5,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV