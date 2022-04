am 14.04.2022 - 11:11 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Die spannendste Frage ist heute natürlich: Wie hat sich die Reichweite von "Die Passion" bei RTL entwickelt. Während der nicht öffentlich verfügbare Quotenverlauf nach AGF-Daten, der DWDL heute vorliegt, in den ersten dreißig Minuten der "Passion" weitgehend konstante Reichweite ausweist, kommen die AdScanner-Daten zu einem anderen Urteil: Innerhalb der ersten 20 Minuten verlor die Sendung, die anfänglich ja tatsächlich schwer in die Gänge kam, erst einmal etliche der Haushalte, in denen zunächst noch reingeschaltet wurde.

Wie ist der Unterschied zu erklären? AdScanner misst lediglich Geräte und kann nicht beantworten, wie viele Menschen vor dem Fernseher saßen. Die AGF wiederum berücksichtigt das und kommt bei Sendungen, die mutmaßlich von Familien zusammen geschaut werden können wie kürzlich auch schon "Verstehen Sie Spaß?", auf mehr Reichweite pro Gerät. Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt der nicht öffentlich verfügbare AGF-Verlauf übrigens sogar einen deutlichen Anstieg zwischen 20:30 und 21 Uhr - gut möglich, dass hier auch durch die große Diskussion in den sozialen Medien so einige noch zur "Passion" schalteten.

Sowohl im AGF- wie auch im AdScanner-Verlauf zeigt sich aber, dass zur Endphase der "Passion" nochmal etliche Zuschauerinnen und Zuschauer zurück kehrten, insbesondere als der ARD-Film sowie "Aktenzeichen" zu Ende waren, ging's bei RTL nochmal ein Stück nach oben. Da die grundlegende Geschichte ja bekannt war, fiel es auch nicht sonderlich schwer, zu einem späteren Zeitpunkt neu oder wieder einzusteigen.

© AdScanner

