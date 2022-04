Gleich mehrere Handlungsstränge hat die RTLzwei-Daily "Köln 50667" in der Karwoche zu ihrem Höhepunkt gebracht; und sich damit wohl auch mit Blick auf die Quoten einen solchen erhofft. Das hat nicht geklappt. Die vier in dieser Woche ab kurz nach 18 Uhr ausgestrahlten Episoden im Programm von RTLzwei holten im Wochenschnitt gerade einmal 3,6 Prozent Marktanteil – das ist der niedrigste Wochenschnitt seit Mitte Februar. Mit 0,23 Millionen linearen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde gar die niedrigste Durchschnitts-Reichweite in 2022 gemessen. Klar ist: Die ganze Wahrheit verraten diese Zahlen bei den Städtesoaps von RTLzwei nicht; sie werden auch digital, wahlweise bei RTL+ oder YouTube, stark genutzt.

Dennoch: Dass "Köln 50667" am Donnerstag linear nicht über 2,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinauskam, kann nur als Enttäuschung gewertet werden. "Berlin – Tag & Nacht" machte es ab kurz nach 19 Uhr immerhin etwas besser, blieb mit 3,5 Prozent aber ebenfalls blass.

Der Start von neuen "Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht"-Episoden passte sich entsprechend an und riss mit 3,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen keinesfalls Bäume aus. Schwer taten sich auch die Hauptnachrichten des Senders RTLzwei. Die "RTLzwei"-News laufen inzwischen seit knapp zwei Wochen schon um 16 Uhr – am Donnerstag erreichten sie wenig ruhmreiche 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In Sat.1 verabschiedete sich das Musikquiz "Let the Music Play" vom Sendeplatz am Vorabend. Die Produktion soll nun in der Late Prime und Primetime fortgesetzt werden, am Vorabend plant Sat.1 mit mehr Ermittler-Dokus. Zum 19-Uhr-Abschied erreichte die Ratesendung in der Zielgruppe 6,2 Prozent – schon am Mittwoch lag das Format auf ähnlichem Niveau. Die beim Vorabendfinale gemessenen Quoten waren der beste Wert der zweiten Staffel. 0,65 Millionen Menschen schauten zu.

Eine Quotenüberraschung glückte unterdessen auch RTL am Vormittag. "Chefkoch TV", das um elf Uhr quotentechnisch ein eher trauriges Dasein fristet (in dieser Woche von Montag bis Mittwoch wurden stets Werte unter 5% erreicht), machte einen gewaltigen Sprung und erreichte wie aus dem Nichts plötzlich 10,5 Prozent in der Zielgruppe. Rund 290.000 Menschen ab drei Jahren sahen die einstündige Sendung. Auch "Punkt 12" machte am Donnerstag eine deutlich bessere Figur als zuletzt. Das inzwischen dreistündige Magazin holte mit 16,8 Prozent die beste Zielgruppen-Quote seit Anfang März. Die drei vorherigen Ausgaben des Formats kamen in dieser Woche auf Werte zwischen rund neun und elfeinhalb Prozent.

