Wenige Wochen, nachdem "Der König von Palma" seine Premiere bei RTL+ feierte, war die neue Serie mit Henning Baum in der Hauptrolle schon im Free-TV zu sehen. Rundum glücklich kann man bei RTL mit den Quoten allerdings nicht sein. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr zunächst 2,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die für einen Marktanteil von 7,9 Prozent sorgten. Die direkt danach gezeigte zweite Folge wurde noch von 1,99 Millionen gesehen.

Ernüchternd sind vor allem die Werte in der Zielgruppe, wo es zum Auftakt nur mit Mühe für einen zweistelligen Marktanteil reicht. 580.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen genau 10,0 Prozent, eine Stunde später waren aber schon nur noch 9,0 Prozent drin. Damit lag "Der König von Palma" deutlich hinter ProSieben, das sich mit der Wiederholung von "Aquaman" zur Marktführerschaft in der Primetime aufschwang und starke 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Insgesamt waren im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Auch die Tagesmarktführung in der Zielgruppe ging am Karfreitag letztlich an ProSieben - wenn auch denkbar knapp. Während ProSieben auf 8,9 Prozent kam, landete RTL mit 8,8 Prozent hauchdünn dahinter. Dass es nicht besser lief, hängt auch damit zusammen, dass beide Sender tagsüber zumeist nur einstellige Marktanteile verbuchten. Als besonders schlechte Idee erwies es sich für RTL, am Vorabend sein reguläres Programm zu zeigen. Auf diese Weise fiel "Unter uns " auf miese 5,0 Prozent, aber auch "Alles was zählt" und "GZSZ" blieben später einstellig.

Kleiner Trost für RTL: Mit der Dokumentation "Mythos Ballermann - Die wahre Geschichte" gelang dem Sender am späten Abend trotz des mäßigen "König von Palma"-Vorlaufs noch ein schöner Erfolg. 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben dran und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf gute 12,1 Prozent. Umso bitterer, dass "7 Tage, 7 Köpfe" um Mitternacht nichts reißen konnte und auf desolate 6,1 Prozent fiel.

