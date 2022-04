Weil an Karfreitag nicht getanzt werden darf, musste "Let' Dance" auch in diesem Jahr bei RTL eine Pause einlegen. Vom Fehlen der Tanzshow profitierte dabei nicht zuletzt Sat.1, das mit "The Voice Kids" so manchem Show-Fan eine Heimat gab. Zwar blieb die Gesamt-Reichweite mit 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Flughöhe der vergangenen Wochen, gleichzeitig fielen die Marktanteile aber höher aus.

Allen voran in der Zielgruppe, wo "The Vocie Kids" am Freitag mit 610.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren auf sehr gute 11,2 Prozent kam - gegenüber der Vorwoche bedeutete das ein Plus um einen Prozentpunkt. Zugleich war es der beste Marktanteil der laufenden Staffel. Die Show reihte sich damit am Freitagabend zwischen ProSieben und RTL ein. Besonders erfreulich für Sat.1: Seit dem Staffel-Auftakt im März konnte sich "The Voice Kids" in der Zielgruppe fast wöchentlich steigern.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Unterm Strich lief es für Sat.1 am Karfreitag dennoch nicht vollends rund: So fiel das Musik-Quiz "Let the music play" zu später Stunde auf schwache 6,4 Prozent zurück undd auch tagsüber lief nicht alles nach Plan. Die Reportage "Promis backen privat" fiel nach 16 Uhr beispielsweise auf desolate 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und bescherte dem "Osterspezial" von "Das große Promibacken" nicht unbedingt für Rückenwind. Letztlich kam die Backshow aber noch auf ordentliche 8,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Eine andere Show machte dagegen zu wenig aus ihrem Vorlauf: Die um 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlte Geburtstagssendung "Frank Elstner - Noch eine Frage!" tat sich mit 1,93 Millionen Zuschauenden und 8,8 Prozent Marktanteil schwer, obwohl die "Praxis mit Meerblick" zuvor noch 4,20 Millionen Menschen unterhielt. Nicht zu schlagen war am Feiertag letztlich das ZDF, das mit einem 90-Minüter von "Der Alte" auf 5,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die den Gesamt-Marktanteil auf 19,6 Prozent trieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV