Schon nahezu die gesamte Woche erfreuen sich die Spielfilme bei Kabel Eins großer Beliebtheit. An Karfreitag drang der Sender in der Zielgruppe nun sogar bis zum vierten Platz in der Zielgruppe vor: Mit einem starken Tagesmarktanteil von 7,5 Prozent landete Kabel Eins gar nicht weit hinter dem Spitzen-Trio ProSieben, RTL und Sat.1 - was auf allerlei Klassiker zurückzuführen ist.

So trieb "Beverly Hills Cop" den Marktanteil zur Mittagszeit breits auf 8,6 Prozent, ehe die Fortsetzung "Beverly Hills Cop 2" im Anschluss sogar starke 10,4 Prozent verzeichnete und insgesamt 740.000 Menschen unterhielt. Erstaunlich, dass der dritte Teil der Reihe danach mit 5,7 Prozent eher mäßig abschnitt. Allerdings sorgte "Das Krokodil und sein Nilpferd" ab 18:08 Uhr schon für das nächste Hoch und bescherte Kabel Eins tolle 9,6 Prozent Marktanteil.

Insgesamt verbuchte der Film-Klassiker am Vorabend im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - genauso viele wie "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" in der Primetime. Stark war dann auch der nächste Film mit Bud Spencer und Terence Hill: "Zwei bärenstarke Typen" punktete um 22:30 Uhr noch mit 850.000 Zuschauenden und einem Marktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe. Deutlich schwächer schnitt Vox ab, das mit dem Film-Doppel "A World Beyond" undd "Léon - Der Profi" abends nur Werte von 4,2 und 4,0 Prozent erzielte.

Einen starken Tag erwischte auch Sat.1 Gold, dessen Tagesmarktanteil dank stundenlanger Wiederholungen von "Lenßen & Partner" und "K11" beim Gesamtpublikum hervorragende 3,2 Prozent betrug, womit der Spartensender auf Augenhöhe mit RTLzwei lag, wenngleich dieser in der Zielgruppe letztlich mit guten 5,1 Prozent performte. Zu später Stunde steigerte sich "Scary Movie 3" dort beispielsweise auf tolle 7,5 Prozent Marktanteil.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen war am Karfreitag derweil ProSieben Maxx der größte unter den kleinen Sendern, was an vielen Anime-Fans lag, die sich die stundenlangen "Detective Conan"-Filme reinzogen. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil bei beachtlichen 2,4 Prozent. Und auch der Frauensender TLC schlug sich am Feiertag gut - hier waren es die Doku-Formate "Unheimliche Videos - Wahrheit oder Fake?" und "The Crime Chronicles", die für gute Quoten sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV